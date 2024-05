Horoskopi ditor, e Premte 24 Maj 2024

Dashi

Sot dashuria do ju shpërblejë dhe kënaq duke ju bërë të merrni frymë lirisht. Në mesin e shumë gjërave negative që kalojnë nëpër duart tuaja, të paktën marrëdhënia në çift ecën mirë! Hëna sot sjell miqësi të reja dhe shumë takime edhe për beqarët. Në punë do të shqetësoheni nga gracka të caktuara që vijnë nga kolegë ose bashkëpunëtorë të paskrupullt.

Demi

Hëna është në anën tuaj, në marrëdhënie favorizon optimizëm dhe pozitivitet. Shumë çifte do të jenë në procesin e marrjes së hapit të madh, të tjerët do të konsolidojnë një marrëveshje. Për beqarët është një e diel plot me surpriza, me dëshirën e madhe për të dalë dhe takuar njerëz të rinj. Një ditë e favorshme për aktivitete të reja, merrni frenat e një projekti me guxim dhe përgjegjësi.

Binjakët

Disa momente tensioni për shkak të angazhimeve të shumta mund të sjellin konflikt në çift. Gjeni një kompromis për t’i kushtuar pak kohë të dashurit/ës tuaj. Zemrat e vetmuara po presin për dashurinë e madhe dhe do vlerësojnë rezultatin e çdo takimi të ri. Ju keni një mijë qëllime për të arritur fitore në punë. Mos u dorëzoni, suksese të kënaqshme po vijnë.

Gaforrja

Ju do të çliroheni nga një çështje e komplikuar sentimentale e cila ju ka ngarkuar me shqetësime kohët e fundit. Kjo do të rikthejë erosin dhe pasionin në çift! Takime interesante parashikohen edhe për beqarët, do arrini të bëni për vete shumë persona vetëm me një shikim të thjeshtë! Në marrëdhëniet ndërpersonale dhe në karrierë, mos e nënvlerësoni Saturnin. Tregohuni të vendosur.

Luani

Venusi nuk është më në kundërshtim me shenjën tuaj dhe më në fund mund të gëzohesh! Projektet në çift do të ecin mirë dhe për ju do të lindi një qiell premtues. Dashuria gjithashtu triumfon edhe për beqarët, por kërkon pak vullnet të mirë dhe angazhim. Stresi me siguri nuk mungon, por sigurisht që shkon më mirë se ditët e fundit dhe tani e ardhmja profesionale duket më e qartë për ju.

Virgjëresha

Jepini një arsye, sot Venusi do t’ju vërë në një konfrontim mjaft të nxehtë me njerëzit rreth jush. Veçanërisht në marrëdhënien në çift do të ketë tensione dhe diskutime përtej masës! Beqarët do të kenë njohje të reja, por nuk do jenë të bindur për asgjë. Ndalni këmbënguljen tuaj në punë nëse nuk doni të gjeni veten vetëm, në vend që të sulmoni, përpiquni të zgjidhni mosmarrëveshjet.

Peshorja

Injoroni thashethemet dhe mos u ndikoni nga njerëzit që flasin rreth jush. Veproni me zemër dhe shprehni ndjenjat tuaja te të dashurit! Ditë emocionuese edhe për beqarët që duan të gjejnë shpirtin binjak! Është një kohë e mirë për të shfrytëzuar një mundësi që do t’ju jepet për të përmirësuar situatën tuaj të punës.

Akrepi

Jupiteri dhe Dielli sot të favorshëm do t’ju bëjnë të kaloni një të dielë fantastike, plot gëzim dhe pasion. Mbrëmje intensive me të dashurin/ën tuaj! Për beqarët mund të ketë një zhgënjim nga ana e një personi, por vazhdoni të ecni përpara! Propozime interesante po vijnë dhe nga sot në jetën tuaj të punës fillon një ndryshim i vërtetë.

Shigjetari

Ju jeni të shqetësuar dhe gjithashtu do të përjetoni një rënie të lehtë të humorit në një mënyrë të pakapërcyeshme. Për fat të mirë, dashuria do ta mbushë ditën tuaj që nga fillimi. Ka shumë mundësi për zemrat e vetmuara për të gjetur personin e duhur! Në sektorin profesional, ju do të donit gjithmonë të keni zgjidhjen e duhur për gjithçka, por sot do të gjeni veten të shpërqendruar nga një Mars armiqësor, transmeton Noa.al.

Bricjapi

Ju do t’ju duhet një pauzë për reflektim para se të shkoni në veprim dhe situata që keni në duart tuaja kërkon vëmendje maksimale. Hëna do të mbrojë marrëdhëniet sentimentale. Beqarët do të jenë disi të shqetësuar dhe do të duan të shpëtojnë nga rutina. Do të keni mundësi të zgjeroni projektet tuaj të punës për të arritur qëllimet e dëshiruara.

Ujori

Dashuria po lulëzon dhe nëse jeni në çift për disa kohë ju do të rizbuloni se bashkimi është më i fortë se kurrë. Mbrëmje erotike, ju do të jeni të pasionuar dhe intrigues. Për beqarët do të ketë mundësi për rekreacion, do të keni mundësi të shkëlqyeshme për të rikuperuar një marrëdhënie. Do të jeni luftëtarë dhe do të përfitoni nga distancat që lidhen me punën për të treguar aftësitë tuaja.

Peshqit

Sot do të jeni në tension me partnerin/en tuaj ose me disa anëtarë të familjes. Lini mënjanë problemet tuaja nga jeta private dhe mos i shkarkoni ato te të dashurit tuaj! Perspektiva të mira për beqarët të cilët mund të gëzojnë një periudhë relaksimi dhe pushimi. Përmirësoni pozicionin tuaj të punës, por mos i humbni sytë nga financat!