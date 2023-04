Horoskopi ditor, e martë 25 prill 2023.

DASHI

Nëse jeni larguar prej disa kohësh, është koha për të rihapur zemrën tuaj ndaj dashurisë. Personi që keni pritur mund të shfaqet sërish. Nga ana profesionale, ju pret një punë e re.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 25 prill 2023), përfitoni nga kjo ditë feste, për të takuar njerëz të rinj. Mund të gjeni personalitete interesante, si për sa i përket marrëdhënieve ashtu edhe punës.

BINJAKËT

Ata që janë ndarë mund të gjejnë kohën e duhur për të rifilluar një lidhje të re. Në punë, rezultatet dhe kënaqësia vijnë ngadalë. Duhet të përshpejtoni dhe të ecni me kohën.

GAFORRJA

Për t’u përballur me vështirësitë e dashurisë, duhet të ecni përpara dhe të mos bini poshtë. Gjithsesi është e kotë. Sa i përket punës, mund të shfaqen mundësi të papritura për t’u kapur.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 25 prill 2023), po kaloni një moment krize në dashuri. Pasioni mungon, por kjo mund të ringjallet nëse do të dini të lini mënjanë stresin. Mendimet, në dashuri, vijnë edhe nga pakënaqësia e një pune që nuk ju bind.

VIRGJËRESHA

Në dashuri, kriza po ju bën të largoheni nga njëri-tjetri. Ndoshta ndarja e rrugëve bëhet zgjidhja më e mirë për të dy. Në punë edhe pse meritoni nuk merrni atë që ju takon, çka sjell shumë stres dhe zemërim në shtëpi.

PESHORJA

Nëse jeni beqarë është koha t’i riktheheni seriozisht takimeve. Kthehuni diskutimeve dhe punëve të dobishme. Fati nuk do ju buzëqeshë vetëm në dashuri, por edhe në punë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 25 prill 2023), në dashuri e jetoni këtë histori me shumë inat dhe nuk i bën mirë askujt. Profesionalisht, duhet të detyrosh veten të tregosh durim dhe të gjesh një ekuilibër të mirë.

SHIGJETARI

Pasioni është i fshehur tashmë në çift, në një dinamikë që po ju dëmton rëndë: të qenit në arrati tani ju bën një person që jeni gjithmonë larg shtëpisë. Por ndonjëherë ju duhet të ngadalësoni dhe të vazhdoni me frenat e dorës, të mbajtura ndezur.

BRICJAPI

Jeni aventurierë, ndaj dëshironi të luani një kartë për të ndryshuar jetën tuaj. Me të njëjtën frymë përballeni me pengesat e punës, të cilat i kapërceni me talent dhe organizim. Vetëm me shumë përpjekje mund të arrihen rezultate të rëndësishme.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 25 prill 2023), situata me partnerin nuk është e humbur, përderisa flisni dhe kërkoni zgjidhje të dakordësuara reciprokisht. Në punë, për të parë çmimet duhet të shtrëngoni dhëmbët edhe për disa javë.

PESHQIT

Nëse jeni të interesuar për një person, mos humbisni kohë në dashuri: kalon një tren që duhet kapur në fluturim sepse rrezikon të mos kthehet më. Në punë, shpërblimet e merituara janë shumë afër. Bëni pak më shumë durim.