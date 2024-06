Horoskopi Ditor E Martë 18 Qershor 2024

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën disa prej jush mund të nervozohen gjatë orëve të ardhshme. Kohët e fundit ka pasur disa fërkime në marrëdhëniet tuaja me vëllezërit e motrat ose të afërmit e tjerë që ju kanë vënë në humor të keq. Gjithashtu për këtë arsye keni tendencë të zgjoheni pak të lodhur dhe të mërzitur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën Afërdita është bërë sërish e favorshme, duke sjellë me vete zgjidhje të reja për problemet e vjetra që ju bëjnë të mendoni prej disa muajsh. Tani jeni më të sigurt për të ardhmen sesa disa muaj më parë. Pjesa e dytë e qershorit do të jetë pjellore për dashuri dhe miqësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën në këtë moment jeni shumë i fokusuar në projektet tuaja dhe në ato gjëra që përfaqësojnë të ardhmen tuaj për ju. Në dashuri, edhe pas një ndarjeje, do të ketë një mënyrë për të filluar përsëri dhe për t’u rikthyer në lojë me një frymë më konstruktive.

1 gotë para gjumit dhe do të humbni 15 kg në 17 ditë

Slimming Products

Seks për më shumë se 3 orë dhe pa Viagra! Shkruani recetën!

Fortex

Have You Noticed This Tricky Detail In Miley’s Look?

Zestradar

Parazitët do të largohen nga trupi juaj brenda 24 orëve! Receta

Germostop

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën me Merkurin dhe Venusin në shenjën tuaj kjo mund të jetë vetëm një periudhë shumë e vlefshme për ju nga shumë këndvështrime. Nëse jeni duke pritur për një përgjigje për një pyetje në lidhje me marrëveshjet ose kontratat, mund ta merrni atë shumë shpejt.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën ju jeni duke vënë në dyshim shumë gjëra në jetën tuaj. Janë disa bashkëpunime që nuk ju pëlqejnë më, ndoshta sepse dikush nuk ju është treguar besnik. Nëse në fillim të vitit ka pasur ndonjë pakënaqësi që ju ka shqetësuar shumë, në pjesën e dytë të vitit do të ketë një mënyrë për të kompensuar.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën disa probleme që u krijuan në fillim të muajit ju kanë shtyrë të rimendoni ose rivlerësoni shumë gjëra. Një pikë kthese e rëndësishme po vjen. Mund të jetë një takim me dikë që do t’ju hapë dyert për mundësi të reja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën nëse në të kaluarën ka pasur probleme në lidhje me punën apo familjen, në këtë pjesë të dytë të qershorit ato mund të rishfaqen sërish. Ka çështje ekonomike që kanë të bëjnë me asetet tuaja ose menaxhimin e parave.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën nga e enjtja do të keni katër planetë për t’ju mbështetur. Kjo është një situatë astrologjike që do t’ju ndihmojë të zgjidhni disa probleme (si në dashuri ashtu edhe në punë) që janë zvarritur prej disa kohësh. Kushdo që dëshiron të rinovojë një marrëveshje do të ketë disa tela në harkun e tyre.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën më në fund po dilni nga një fazë komplekse e shënuar nga shumë planetë të kundërt që ju kanë shkaktuar probleme përputhshmërie me të tjerët. Në mënyrë tipike, opinionet e njerëzve të tjerë nuk kanë shumë rëndësi për ju. Ju jeni në gjendje të vazhdoni rrugën tuaj pavarësisht gjithçkaje dhe të gjithëve.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën korriku do të jetë një muaj vendimtar për të gjithë ju, veçanërisht për ata që duan të rikthehen në lojë. Në këtë fazë të karakterizuar nga disa kundërvënie astrologjike ju jeni duke luftuar për të gjetur rrugën e duhur. Kjo është vetëm një fazë kalimtare që do të zgjidhet së shpejti.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën po përpiqeni të sillni zgjidhje të sigurta dhe të provuara, ndoshta sepse nuk doni më të rrezikoni. Sipas yjeve, duhet të mbështeteni më shumë në aftësitë dhe talentin tuaj, ndoshta duke lënë mënjanë ata njerëz që gjithmonë kritikojnë zgjedhjet tuaja duke i bërë ato të duken të gabuara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën me Venusin, Mërkurin dhe Marsin në formë të shkëlqyer, nuk do ta keni të vështirë të riktheheni në krye në këtë pjesë të dytë të qershorit. Edhe nëse vini nga një periudhë mjaft e lodhshme dhe stresuese, tani me siguri keni ide më të qarta për atë që dëshironi të bëni në të ardhmen.