Horoskopi Ditor E Hënë 16 Tetor 2023

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën shumë më pak pesha në shpinë. Tetori po i vjen fundi dhe do të largojë shumë shqetësime që ju kanë bërë të flini pak kohët e fundit. Ju keni një mundësi tani për të rinovuar veten dhe për të rregulluar jetën tuaj pak pas një periudhe të ndërlikuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën mjaft me fluturime të fantazisë. Ambicia është një cilësi e madhe e juaja, por ndonjëherë ju bën të kafshoni më shumë sesa mund të përtypni. Mos u varni nga një betejë që nuk mund ta fitoni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën gjatë orëve në vijim do të keni disa fole në rrota. Ju pret një javë frustruese, me ngjarje të papritura në çdo cep. Ju dëshironi të keni kontrollin e çdo aspekti të jetës tuaj, por yjet kanë plane të tjera për ju.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju presin ditë plot me tronditje. Shumë aspekte të jetës suaj janë pushtuar nga një valë revolucionesh që ju bëjnë të hutuar dhe të frikësuar për të ardhmen. Mundohuni të bëni një ndryshim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën je plot me shpirt luftarak, por ndonjëherë e përdor në mënyrë të gabuar. Jeni të prirur të bëheni kokëfortë dhe të kërkoni konflikte në çdo gjë, të etur për të provuar arsyet tuaja me çdo kusht. Një qëndrim që ju çon përpara në punë, por krijon fërkime në familje dhe në dashuri.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën yjet po ju buzëqeshin. Në punë gjithçka shkon në drejtimin e duhur, ndiqni instinktet tuaja dhe do arrini të merrni shumë kënaqësi. Edhe në dashuri do keni shumë mundësi për të shkëlqyer.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën asgjë nuk duket në gjendje t’ju kundërshtojë në këto ditë të fundit të tetorit. Çdo pengesë në rrugën tuaj fshihet nga një besim i madh në mjetet tuaja. Shume mire. Shijo momentin.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën disa lajme të papritura mund të krijojnë dyshime. Kishit një plan të saktë, por disa pëshpëritje të shumta ju çuan në ngërç. Mund të detyroheni të ndryshoni gjithçka në fluturim, por nuk jeni të sigurt që keni kohë të mjaftueshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën një kapitull i rëndësishëm po mbyllet për ju. Do të keni mundësinë që më në fund t’i jepni fund një çështjeje të kahershme që është zvarritur për shumë kohë. Jini të hapur për kompromise edhe të hidhura.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën do jeni të mërzitur me rutinën. Nuk mund të durosh më. Ju ndjeni nevojën për një ndryshim rrënjësor, për mjedise dhe aktivitete më stimuluese. Megjithatë, kini kujdes që të mos merrni vendime drastike, nuk e dini se çfarë do të gjeni në rrugën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën një re zhgënjimi po ju shqetëson. Të mbërthyer në çdo kthesë, të penguar në çdo kryqëzim, mund të tundoheni t’i prishni të gjitha. Mos lejoni që zemërimi juaj t’ju udhëheqë. Jini të durueshëm, rezistoni me të gjithë veten tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën, në këto ore të tetorit gjithcka po ecën me not. Shumë pak shqetësime në të ardhmen tuaj të afërt, por edhe shumë kohë të lirë për të shfrytëzuar sa më shumë. Shijoni momentin dhe trajtojini vetes disa kënaqësi.