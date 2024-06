Horoskopi ditor, e diel 23 Qershor 2024

Dashi – Harroni problemet e së shkuarës me partnerin/en. Nëse shihni rrotull vetes do gjeni diçka më premtuese se ajo që ju është ofruar deri tani. Beqarët do jenë të qartë në kërkesat e tyre dhe nuk do hedhin hapa të nxituar. Financat mjaft problematike.

Demi

Jo fort e mirë kjo ditë. Një zënkë me njeriun e zemrës po ju shqetëson shumë. Mundohuni ta sqaroni sa më parë nëse doni që të çoni deri në fund atë që keni nisur dhe mos e shtyni për nesër. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa të pamenduar. Kujdes me shpenzimet.

Binjakët

Një ditë jo fort e mrië. Ju do jeni të shqetësuar për të gjetur kohën që të qëndroni me miqtë tuaj dhe kohën për të qëndruar me personin e zemrës. Mundohuni të mos jeni të prerë në vendime, pasi njëra palë mund të lëndohet. Beqarët do realizojnë një takim të veçantë, i cili mund t’i sjellë ndryshime. Financat do jenë të qëndrueshme.

Gaforrja

Një ditë me humor të mirë dhe me dëshirë për intimitet sot ju të dashuruarit. Në fushën profesionale nuk do të jepni maksimumin, por kolegët tuaj do ju ndihmojnë. Beqarët duhet të tregohen të kujdesshëm në takime dhe vendimet që do marrin. Financat duken të ekuilibruara.

Luani

KJoe sotmja do jetë ditë e mirë për të lindurit e kësaj shenje që do ta marrin gjithçka me alegri si në punë ashtu edhe në problemet familjare. Mos nënvlerësoni një propozim shumë të rëndësishëm nga partneri/ja sepse nuk ju ofrohet gjithmonë. Beqarët do kenë plot takime interesante, por nuk do vendosin dot për më shumë. Kujdes financat.

Virgjëresha

Sot do të zgjidhni një problem që kishte lindur prej kohësh me partnerin. Pas kësaj ju pret një mbrëmje e këndshme në shoqërinë e personit të zemrës. Beqarët më në fund mund të ndryshojnë statusin, pasi do ju rrahë zemra fort për një person. Ditë e keqe për financat.

Peshorja

Një ditë ku juve do të arrini të vlerësoheni për fantazinë dhe idetë tuaja. Në jetën afektive nuk duhet të kapeni pas një fjale të thënë nga partneri/ja pa ndonjë qëllim, por duhet të jeni më tolerant. Beqarët edhe pse do e pëlqejnë një person, nuk do jenë në gjendje t’i shprehin ndjenjat. Mbani nën kontroll shpenzimet.

Akrepi

Dita e sotme nuk është dita e duhur për të bërë hapa përpara në marrëdhënien në çift. Një dashuri e vjetër do kujtohet për ju, duhet ti thoni atë që mendoni për të në sy. Beqarët pavarësisht takime interesante nuk do e gjejnë dot personin që po kërkojnë. Financat do jenët ë ekuilibruara.

Shigjetari

Disa veprime tuaja sot do të sjellin pakënaqësi tek partneri/ja, por ju do të dini të dilni nga kjo situatë me kokën lart. Beqarët edhe sot nuk do arrijnë ta ndryshojnë statusin, por pritet që më vonë t’i paraqiten mjaft mundësi të mira. Kujdes me shpenzimet.

Bricjapi

Një ditë e mirë kjo e sotmja, e mbushur me simpati dhe entuziazëm ju të dashuruarit. Me këto cilësi do ta keni të lehtë t’i shpëtoni kritikave që do t’iu bëhen nga partneri/ja. Beqarët do refuzojnë takimet, nuk ndjehen ende gati për ndryshime. Në planin financiar situata do vijë duke u përmirësuar.

Ujori

Do të keni disa keqkuptime sidomos në jetën në çift, por do të mundoheni të vini humorin në plan të parë. Nuk duhet të kapeni pas çdo fjale që thonë të tjerët. Beqarët do kenë takime mbresëlënëse dhe shumë shpejt mund të nisin edhe lidhje afatgjatë. Financat në vështirësi.

Peshqit

Një ditë jo fort e mirë për të lindurit e kësaj shenje kjo e diel. Humori nuk do jetë i mirë dhe ju sot për gjithçka do thoni “jo”. Por, do pendoheni nga refuzimi i partneres/it. Ajo që këshillohet është që juve të mos keni frikë të shprehni ndjenjat. Beqarët duhet të tregohen të vëmendshëm në takime. Asnjë problem me financat.