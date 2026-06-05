Homazhet për Enea Mekollin, xhaxhai i efektivit i drejtohet Presidentit Begaj

Po mbahen këtë të premte homazhet në nder të efektivit Enea Mekolli, 34-vjeçarit që humbi jetën gjatë operacionit për kapjen e një të shumëkërkuari në Lozhan të Maliqit, Violand Braçellarit, një ditë më parë.
I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe Presidenti Bajram Begaj, i cili gjatë takimit me familjarët e të ndjerit, Xhaxhai i Enea Mekollit i bëri apel që shteti të marrë masa ndaj kriminelëve dhe t’i arrestojë ata.
“E latë këtë vend në dorë të kriminelëve. Na mbyllën derën, mos i lini kriminelët. Ka pasur tre herë tentativë për ta arrestuar, duhet të merrni masa, po na vrisni, bëhuni të zotë, e latë këtë vend në dorë të kriminelëve, po sundojnë kriminelët në çdo cep të Shqipërisë. Nuk dominon policia, por dominon krimi. Na fundoset, na çuat në fund. Nuk kishte masa mbrojtëse”, u shpreh ai.