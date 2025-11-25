Hoeness kërkon përjashtimin e Barcelonës: “1,3 miliardë borxhe. Si luajnë ende?”

Presidenti onorifik i Bayern Munich, Uli Hoeness, ka qenë shumë i ashpër ndaj një rivaleje historike, Barcelonës. Klubi spanjoll, që së fundmi ka festuar rikonstruksionin e Camp Nou ku është kthyer të luajë rregullisht, është modeli më i keq që ekziston në botën e futbollit për ish-kampionin e Botës 1974 me Gjermaninë Perëndimore. Dhe ai e ka thënë pa u shtyrë përqark, duke evidentuar qendrën e mendimit të tij: “Një mrekulli që u lejohet ende të jenë në nivelet më të larta në futboll. Në Gjermani nuk do të mund të ekzistonte”.
Hoeness dhe sulmi ndaj Barcelonës
Legjenda e futbollit gjerman dhe një nga drejtuesit sportivë më të vlerësuar, Uli Hoeness, ka goditur ndaj Barcelonës së Laportës, duke e quajtur atë një shembull të keq për të gjithë lëvizjen futbollistike dhe duke mos gjetur përgjigje për faktin që e sheh ende në kategorinë e parë spanjolle dhe në majat botërore: “Në çdo vend tjetër, nuk do të ishin as në kategorinë e parë” ka theksuar presidenti onorifik i Bayernit në një podcast gjerman shumë të ndjekur mbi sportin dhe financën, OMR.
“Barcelona në çdo vend tjetër normal, nuk do të luante: kur ke 1,3 miliardë euro borxhe, si duhet të funksionosh? E gjej absurde dhe të pakapshme” ka vazhduar Hoeness, “që luajnë ende në kategorinë e parë. Është një model klubi që nuk do ta respektoja kurrë, sepse kudo. Për çfarë po flasim? Për një klub që i menaxhuar në këtë mënyrë nuk do të ekzistonte dhe sinqerisht e konsideroj një mrekulli që u lejohet ende të luajnë në kategorinë e parë”.
Modeli Bayern Munich: “Duhet të merremi si shembull”
Arsyetimi i Hoeness nis nga krahasimi pikërisht me klubin që ai përfaqëson, Bayern Munich, shembull i stabilitetit dhe virtytit financiar: “Është në kontrast të plotë me kontrollin që kemi këtu te Bayerni dhe me situatën tonë të qëndrueshme financiare” ka shtuar ai. “Të dhëna që duhet të jenë shembull për të gjithë klubet e Europës: ne mund të mburremi me një menaxhim të fortë, me një gjykim të qëndrueshëm ekonomik dhe një nivel cilësie sportive që nuk varet nga manovra financiare”.
Bilancet e Barcelonës dhe Bayern në krahasim
Analiza e Hoeness mbështetet në të dhëna shumë të qarta dhe të njohura nga të gjithë, edhe pse ish-ylli gjerman ka ezauruar pak më tepër dorën mbi llogaritë reale. Barcelona prej kohësh ndodhet në vështirësi shumë të rënda ekonomike edhe pse ka reduktuar ndjeshëm humbjet në sezonet e fundit, duke mbyllur 2024-2025 me një deficit prej 17 milionë euro gjithsej, kundrejt 91 të një viti më parë.
Problemi nuk lidhet me të ardhurat – që vitin e kaluar arritën rekordin prej 994 milionë euro – por me borxhin e akumuluar ndër vite të lidhur me fushatat e blerjeve, me pagesat për kartonë dhe pagat milionëshe. Në të kundërt, Bayern Munich ka një situatë financiare të qëndrueshme, me një bilanc rekord për ushtrimin e fundit që regjistroi një xhiro prej 978,3 milionë euro dhe një fitim neto prej 27,1 milionë.