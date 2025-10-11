Historike/ Shqipëria mposht Serbinë në shtëpi

Një gol ka mjaftuar që Shqipëria të mposhtë Serbinë në shtëpinë e kësaj të fundit, në Leskovac.
Goli i minutës së fundit të pjesës së parë vendosi edhe fatin e këtij takimi, i cili pritej me mjaft emocion nga tifozeria kuq e zi.
Në fund të pjesës së dytë, Shqipëria ishte pranë shënimit të një goli të dytë, por edhe një gol i vetëm, ka mjaftuar për arritjen e këtij rezultati historik, i cili luan një rol kyç në rrugëtimin drejt kampionatit Botëror.
Aktualisht vendi ynë ndodhet në vend të dytë me 11 pikë, me një distancë prej 4 pikësh nga vendi i parë, Anglia dhe nga vendi i tretë, Serbia.