Historia e Epstein kthehet në film, zbulohet aktorja e njohur që do të marrë pjesë

Sony Pictures Television po realizon një serial të ri me titull “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story”, i bazuar në librin e gazetares Julie K. Brown.

Në këtë projekt, Laura Dern do të luajë rolin e vetë autores, një gazetare investiguese e Miami Herald.

Seriali do të tregojë hetimin e thelluar të Brown mbi Jeffrey Epstein, duke përfshirë zbulimin e marrëveshjes sekrete me prokurorët federalë.

Historia ndjek punën disa-vjeçare të saj, gjatë së cilës ajo identifikoi rreth 80 viktima, inkurajoi të mbijetuarit të flasin publikisht dhe kontribuoi në arrestimin e Epstein dhe Ghislaine Maxwell.

Skenari po shkruhet nga Sharon Hoffman, e cila është edhe producente ekzekutive së bashku me Eileen Myers. Ndër producentët janë edhe Adam McKay dhe Kevin Messick.

Laura Dern është një nga aktoret më të vlerësuara, fituese e çmimeve Emmy Awards dhe Academy Awards, e njohur për role në projekte si “Big Little Lies” dhe “Marriage Story”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top