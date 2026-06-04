Lideri i shtetit ultra stalinist Kim Jong-un priti futbollistet e Naegohyang FC që kishin triumfuar në garën e ndërkombëtare të futbollit. Gratë u panë në pritje u panë duke qarë e kërcyer në vend.
Ceremoni të tilla të aranzhuara janë të shpeshta dhe obligative në diktaturë makabër komuniste. Shprehja e ngazëllimit patetik është obligative pasi kulti i liderit është në nivel të religjionit.
WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u
— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Naegohyang FC triumfuan në ligën e kampionëve të Azisë si ekip. Me të drejtë mund të jenë gëzuar kur dihen raportet për ndëshkimin e sportistëve nga regjimi.