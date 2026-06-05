Himnet kombëtare ballë për ballë: FIFA revolucionarizon ceremoninë për Botërorin 2026

Bota ndryshon. Futbolli ndryshon. Kjo është jeta. Pak gjëra mbeten të pandryshuara në sport sa i përket formës dhe protokollit. Por njëra prej tyre është gati të ndryshojë përfundimisht. FIFA ka bërë të ditur se nga Botërori 2026 ceremonia para ndeshjes nuk do të jetë më e njëjtë. Futbollistët do të pozicionohen ndryshe gjatë himneve kombëtare dhe në fushë do të jenë të pranishëm edhe lojtarët rezervë.
Ndryshon ceremonia e himneve kombëtare në Botëror
Sporti në Shtetet e Bashkuara përjetohet ndryshe, veçanërisht jashtë fushës së lojës. Ishte e qartë se në Botërorin që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë do të kishte diçka ndryshe nga zakonisht. Më pak se një javë para fillimit të turneut, FIFA ka njoftuar se ceremonia para ndeshjeve do të ndryshojë tërësisht.
Federata ka shpjeguar: “Një version i ri dhe i guximshëm i gjithë procedurës para fillimit të ndeshjes, me synimin për të forcuar lidhjen mes lojtarëve dhe tifozëve, duke i dhënë më shumë vlerë një momenti që tashmë është i mbushur me emocione dhe domethënie”. Ideja kryesore është t’u ofrohet tifozëve në stadium një spektakël ndryshe, pavarësisht vendit ku janë ulur. Flamuj gjigantë të kombëtareve do të vendosen në mënyrë strategjike në fushë dhe do të ketë ndryshime të mëdha edhe për futbollistët.
FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™
Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual – not just the starting XI –… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd
— FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026
Në fushë do të jenë edhe rezervat gjatë himneve
Protagonistët e ndeshjes do të dalin në fushë nga një tunel, do të kalojnë nën një hark ceremonial dhe më pas do të pozicionohen pranë flamurit të kombëtares së tyre, ndërsa në qendër të fushës do të vendoset logoja e FIFA-s. Ndryshe nga e kaluara, në fushë nuk do të jenë vetëm titullarët, por të gjithë futbollistët e përfshirë në protokollin e ndeshjes. Lojtarët do të vendosen në rrethin qendror dhe praktikisht do të qëndrojnë përballë njëri-tjetrit gjatë himneve kombëtare.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, komentoi: “Donim të vazhdonim të inovonim mënyrën se si përjetohet loja. Fakti që të gjithë lojtarët dhe arbitrat do të qëndrojnë përballë njëri-tjetrit në qendër të fushës gjatë himneve kombëtare do të krijojë një moment uniteti, krenarie dhe emocionesh që i përket të gjithë pjesëtarëve të skuadrave dhe të gjithë të pranishmëve në stadium. Kupa e Botës është për çdo lojtar dhe çdo tifoz, dhe kjo ceremoni e re e pasqyron këtë”.
Më pas do të zhvillohen shtrëngimet tradicionale të duarve, fotografitë zyrtare të skuadrave me titullarët dhe hedhja e shortit me arbitrat. Për fazat vendimtare të Botërorit janë paralajmëruar gjithashtu tymra me ngjyra dhe efekte të tjera piroteknike para fillimit të ndeshjeve.