Hije dyshimi/ Dikush fitoi 50 milionë $ në bursë për shkak të deklaratës së Trump

Vetëm pak minuta para se Trump të bënte postimin e tij duke lënë të kuptohej një armëpushim me Iranin, pati një lëvizje anormale të blerjeve në bursën S&P 500 me vlerë afërsisht 1.5 miliardë dollarë dhe një tjetër në kontratat e ardhshme të shitjes së naftës me vlerë gati 200 milionë dollarë.
Ishte ora 7:24 e mëngjesit në Bregun Lindor të Shteteve të Bashkuara kur Donald Trump publikoi postimin e tij duke njoftuar një pezullim të sulmeve ndaj termocentraleve iraniane sepse ishin duke u zhvilluar “diskutime konstruktive”.
Disa fjalë që lëvizën triliona dollarë. Indeksi i kontratave të ardhshme S&P 500, indeksi kryesor i aksioneve të Wall Street, u rrit me 3.35%, një vlerë teorike prej gati 2 trilion dollarësh. E gjithë kjo në 10 minuta. Ndërsa çmimet e kontratave të ardhshme të naftës ranë me dy shifra.
Tregjet janë ende të mbyllura në atë moment, por ndërkohë ishte e mundur të merren pozicione në kontratat e ardhshme. Kjo ndodhi 20 minuta para se Trump të publikonte postimin e tij. Kushdo që e bëri këtë ishte ose shumë i zgjuar, ose me fat, ose i informuar mirë. Ai fitoi 50 milionë dollarë në gjysmë ore.
Më pas pati një shitje të kontratave të ardhshme të naftës me vlerë gati 200 milionë dollarë, para se aksionet të binin. Është e vështirë të përcaktohet nëse ka pasur rrjedhje informacioni në Shtëpinë e Bardhë, sepse Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) është treguar plotësisht pasiv muajt e fundit kur përballet me ndonjë dyshim për tregtinë e brendshme.
Ajo është në duart e Paul Atkins, një avokat biznesi nga Nju Jorku, besnik ndaj Trump dhe i emëruar në SEC për t’u dhënë kompanive të kriptomonedhave liri të plotë në çdo operacion.
Kjo nuk është hera e parë që hija e manipulimit të tregut është ngritur mbi Shtëpinë e Bardhë. Të premten, më 20 mars, indeksi S&P 500 në Wall Street po humbiste 1.8% rreth orës 4:00 pasdite për shkak të mesazheve shqetësuese të ditës. Kjo pasi 1 orë e gjysmë më parë, CBS kishte thënë se Trump do të shqyrtonte dërgimin e forcave në terren në Iran. Një çerek ore më parë, vetë Trump kishte shtuar: “Nuk dua armëpushim”. Në atë pikë, humbjet e tregut të aksioneve për ditën arritën në afërsisht 1 trilion dollarë.
Pastaj, në orën 5:13 pasdite, pak para mbylljes së tregjeve, situata ndryshoi. Trump tha se po shqyrtonte “zvogëlimin gradual” të sulmeve. Me këtë deklaratë, tregu rikuperoi të gjithë 1.8% që kishte humbur. E tëra çfarë duhej ishte një deklaratë e vetme nga Trump. Të nesërmen ai e hodhi poshtë këtë deklaratë (pasi tregjet u mbyllën), me të njëjtin kërcënim për të goditur termocentralet iraniane.
Kjo është vetëm e fundit në një seri episodesh të dyshimta. Në fillim të janarit, vetëm disa orë para se SHBA të rrëmbente diktatorin venezuelas, Nicolas Maduro, dikush në platformën e basteve Polymarket vendosi një bast prej 32,000 dollarësh pikërisht për atë “rezultat” (atëherë konsiderohej i pamundur).
Fitorja e tij erdhi menjëherë, prej 400,000 dollarësh. Më pas erdhën ndërhyrjet e Trump, me sa duket të dizajnuara vetëm për të rregulluar çmimet e ditës. Më 10 mars, përsëri një orë para mbylljes së tregtimit në Wall Street, presidenti deklaroi se lufta “praktikisht kishte mbaruar”, duke shkaktuar një rimëkëmbje në tregjet e aksioneve pas rënieve të mëdha të asaj dite. Kjo nuk ishte e vërtetë, madje as administrata nuk e besonte.
Pas mbylljes së tregjeve, Pete Hegseth e korrigjoi Trumpin: konflikti “sapo ka filluar”, deklaroi Sekretari i Mbrojtjes. Por ai e bëri këtë pasi tregjet u mbyllën. Ndërsa më 11 mars, Trump përsëri bëri një deklaratë mashtruese, e cila pati efektin e zbutjes së një trendi negativ në Wall Street: “Në thelb nuk ka mbetur asgjë për të goditur”, – tha ai.
Është e pamundur të dihet me siguri nëse dikush po bënte tregti me njoftimet e luftës të Trump. Më e dukshme është përpjekja e tij për të kompensuar rënien e tregjeve të aksioneve, baza e vërtetë e mbështetjes së tij midis miliarderëve që financojnë fushatat e tij zgjedhore dhe midis qindra miliona amerikanëve me fonde pensionesh të investuara në tregun e aksioneve.
Dyshimet nuk janë të reja. Menjëherë para tërheqjes së tarifave në prill, gjë që i rriti indekset, Trump shkroi në Twitter një këshillë për investitorët: “Është një kohë fantastike për të blerë!” Dhe atë ditë, ai tregoi drejt financierit Charles Schwab, atëherë në Zyrën Ovale: “Ai fitoi 2.5 miliardë dollarë sot!”