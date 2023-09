Hidhet shorti, formohen grupet e Champions: Milan më i pafati, shkon mirë për City, Real e Barcelona

Edicioni 2023/2024 i Champions League merr formë në Montecarlo. Short i hidhur për Milan, por jo për Inter, Real Madrid, Barcelona e City. Sidoqoftë grupi i hekurt është vetëm ai F, ku Milan do të gjejë shoqërinë e pakëndshme të Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Neëacstle. Më të përballueshme grupet e tjera, ku pretendentët janë gjithnjë dy.

E megjithatë futbolli i madh i sfidave epike nuk do të mungojë. Në Grupin A Bayern e Manchester United kanë për të zgjidhur hesape historike. Arsenal e ka gjetur veten në një grup komod B, pas një mungese të gjatë në kompeticion. Interesant do të jetë edhe përballaj e grupit C mes Napolit të Garcia dhe Real Madrid i ish-teknikut Ancelotti.

– GRUPI A

Bayern Munich, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

– GRUPI B

Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

– GRUPI C

Napoli, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlin

– GRUPI D

Benfica, Inter, Salsburg, Real Sociedad

– GRUPI E

Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow

– GRUPI F

Psg, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

– GRUPI G

Manchester City, Lipsia, Crvena Zvezda, Young Boys

– GRUPI H

Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

SHORTI I GRUPEVE

Shorti për grupet e Ligës së Kampionëve wshtë hedhur të enjten më 31 gusht në orën 18:00. Të 32 skuadrat ishin të ndara në katër vazo. Vazo 1 përbëhej nga kampionët në fuqi, fituesit e UEFA Europa League dhe gjashtë kampionë kombëtare. Vazot, nga ajo dy deri në atw katër, ishin të përcaktuara nga renditja e klubeve sipas koeficientwve tw UEFA-s. Asnjë ekip nuk mund të luante nw grupe kundër një tjetri nga i njëjti kampionat.

PAS SHORTIT

Dy skuadrat e para të secilit grup do të kalojnë në raundin e 1/8. Skuadrat e vendeve të treta në secilin grup do të kalojnë në play-off për fazën eliminatore të UEFA Europa League, ku do të përballen me nënkampionët e grupeve të UEFA Europa League për një vend në raundin e 1/8 të turneut.

DATAT E GRUPEVE TË CHAMPIONS

Dita e parë: 19/20 shtator 2023

Dita e dytë: 3/4 tetor 2023

Dita e tretë: 24/25 tetor 2023

Dita e katërt: 7/8 nëntor 2023

Dita e pestë: 28/29 nëntor 2023

Dita e gjashtë: 12/13 dhjetor 2023