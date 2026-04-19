Hezbollahu paraqet 5 kushte për paqe pas armëpushimit me Izraelin

Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut ka renditur atë që ai mendon se duhet të ndodhë pas armëpushimit Izrael-Liban. Në një deklaratë të ndarë, Naim Qassem dha kushtet që donte të shihte si pjesë të një marrëveshjeje paqeje me Izraelin.
Kushtet:
Një ndërprerje të përhershme të agresionit në të gjithë Libanin nga ajri, toka dhe deti;
Tërheqje të forcave izraelite nga territoret e pushtuara deri në kufij;
Kthimin e banorëve në fshatrat dhe qytetet e tyre deri në kufi;
Rindërtim me mbështetje arabe dhe ndërkombëtare dhe përgjegjësi kombëtare.
Sekretari i përgjithshëm shtoi se Hezbollahu, ishte plotësisht i hapur për nivelin më të lartë të bashkëpunimit me autoritetet libaneze dhe ishte i përqendruar në kthimin e një faqeje të re.