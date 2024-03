Hera e parë pas 70 vitesh/ Biden dhe Trump fitojnë nominimet, sërish rivalë për zgjedhjet presidenciale të 2024

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden dhe ish-Presidenti Donald Trump fituan të dy, të martën, nominimet si kandidatë të partive të tyre për zgjedhjet presidenciale. Kjo do të jetë hera e parë që dy kandidatë do të përballen sërish për të dytën herë radhazi në zgjedhjet presidenciale në SHBA pas thuajse 70 vitesh.

Trump fitoi numrin e nevojshëm të delegatëve, 1215, në kongresin e Partisë Republikane, pas votimeve brenda partisë, të mbajtura në katër shtete: Georgia, Hawaii, Mississippi, Uashington. Më parë, presidenti demokrat Joe Biden siguroi numrin e nevojshëm të delegatëve, 1,968, nga ana e partisë së tij për t’u nominuar për garën presidenciale. Pas kësaj, Biden lëshoi ​​një deklaratë me tone të ashpra, duke e akuzuar Trump se po kërcënon demokracinë.

“Tashmë votuesit thirren të zgjedhin të ardhmen e këtij vendi. Do të ngrihemi dhe do ta mbrojmë demokracinë tonë, apo do ta lëmë të shembet? A do të ngrihemi për të drejtën tonë për të zgjedhur dhe mbrojtur liritë tona, apo do t’i lejojmë ekstremistët t’i marrin ato nga ne”, tha ai.

Në një video të postuar në rrjetet sociale, Trump tha nga ana tjetër se nuk kishte kohë për të festuar dhe në vend të kësaj e vuri fokusin në mposhtjen e Biden-it, të cilin e quajti si presidentin “më të keq” në historinë e SHBA.

“Ne do të bëjmë stërvitje. Ne do të mbyllim kufijtë tanë. Ne do të bëjmë gjëra që askush nuk i ka parë ndonjëherë më parë. Dhe ne do të bëjmë që ekonomia e kombit tonë të jetë më e mira ndonjëherë në botën”, tha Trump.