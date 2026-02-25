Heqja e imunitetit të Ballukut, PS mbledh grupin parlamentar dhe kabinetin qeveritar

Grupi Parlamentar i Partia Socialiste zhvillon ditën e enjte (nesër) një mbledhje të zgjeruar me ministrat e kabinetit qeveritar, e fokusuar në prezantimin e punës dhe raportimin për prioritetet kryesore.
Në takim pritet të diskutohet, por edhe të mbahet një qëndrim zyrtar në lidhje me imunitetin e Belinda Ballukut, për të cilën SPAK kërkon autorizim për arrestim.
Takimi nis në orën 11:00 me fjalën hapëse të Kryeministrit dhe Kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama.
Ministrat do të paraqesin raportet e tyre përkatëse, me një kohëzgjatje prej 7 minutash secili. Në përfundim të mbledhjes, fjalën do ta marrë Kryetari i Grupit Parlamentar, Taulant Balla.