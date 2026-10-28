Henry shpërthen pas ceremonisë së Topit të Artë: “Kate ishte bashkëpunëtore. Mos shpikni më histori”

Thierry Henry ka ndërhyrë për t’i dhënë fund polemikave të lindura gjatë ceremonisë së Topit të Artë 2026. Ish-sulmuesi francez, sot analist televiziv për CBS Sports, ka publikuar një video ku ka dashur të sqarojë kuptimin e disa batutave që shkaktuan diskutime në rrjetet sociale dhe kritika nga disa shikues.
Në qendër të kundërshtimeve ishin dy momente të mbrëmjes: pyetja që iu drejtua Lamine Yamalit pas fitimit të “Trofeut Kopa” për të tretin vit radhazi dhe shkëmbimi i batutave me Kate Scott gjatë prezantimit të “Çmimit Sócrates”, një vlerësim që mban emrin e futbollistit të ndjerë brazilian.
Henry ka hedhur poshtë interpretimet më kritike, duke shpjeguar se nuk kishte pasur asnjë qëllim ta vinte në siklet yllin e ri të Barcelonës dhe as të mos respektonte kolegen e tij. Edhe pse pranoi se batutat e tij mund të mos u kenë pëlqyer të gjithëve, ai u kërkoi njerëzve të mos u atribuonin atyre kuptime të ndryshme nga ato që, sipas versionit të tij, kishin pasur fillimisht.
Batuta për Lamine Yamal: “Jam një tifoz i madh i tij”
Episodi i parë i diskutueshëm ndodhi kur Lamine Yamal mori Trofeun Kopa, që i jepet futbollistit më të mirë të ri. Për talentin spanjoll ky ishte triumfi i tretë radhazi, një rezultat që e shtyu Henry ta pyeste se çfarë kuptimi kishte për të ky vlerësim, duke iu referuar në mënyrë të tërthortë Topit të Artë të fituar nga Harry Kane, trofe që lojtari i Barcelonës nuk arriti ta fitonte. Batuta u interpretua nga një pjesë e publikut si një provokim i papërshtatshëm, thuajse si një mënyrë për të theksuar zhgënjimin e futbollistit të Barcelonës për mosfitimin e çmimit kryesor. Shikues të tjerë, nga ana tjetër, e konsideruan një shaka të thjeshtë, të lidhur me kontekstin e ceremonisë.
Në videon e publikuar pas aktivitetit, Henry dëshiroi të shpjegonte qëllimet e tij, duke riafirmuar vlerësimin që ka për talentin e ri spanjoll: “Kam parë shumë njerëz që flasin për mbrëmjen e Topit të Artë, ndaj dua të sqaroj disa gjëra për ata që u nxehën kot. Së pari, për Lamine Yamal: nuk po vija në dyshim egon e tij. Thjesht mendova se, meqë ishte hera e tretë që fitonte atë trofe, mund ta pyesja nëse ishte pikërisht ai që dëshironte vërtet, dhe kështu i bëra njerëzit të qeshnin. Të gjithë e dimë se çfarë dëshironte. Fatkeqësisht, nuk e fitoi atë që donte. Jam një tifoz i madh i Lamine Yamal. Nuk po vija aspak në dyshim egon e tij. E kuptoj që batuta mund të mos i ketë pëlqyer dikujt, por ju lutem, mos e ktheni në diçka të tillë. Ai është vërtet një nga lojtarët për të cilët do të paguaja biletën për ta parë. E adhuroj. Prandaj, thjesht po e pyesja nëse ai ishte çmimi që dëshironte vërtet, sepse e dija që më pas do të jepej çmimi më i rëndësishëm dhe, për fat të keq, ai nuk e fitoi. Sepse është një lojtar i jashtëzakonshëm, më pëlqen ta shoh duke luajtur dhe do të paguaja për ta parë.”
Pavarësisht kritikave të shumta në orët pasuese për dhënien e Topit të Artë anglezit Kane, Thierry Henry e shfrytëzoi këtë rast për të theksuar edhe një herë vlerësimin që ka për talentin e Lamine Yamal dhe admirimin e tij për futbollistin e ri spanjoll.
Çështja Kate Scott dhe Çmimi Sócrates
Polemika e dytë kishte të bënte me shkëmbimin e batutave mes Henry dhe Kate Scott gjatë prezantimit të Çmimit Sócrates, i cili mban emrin e futbollistit brazilian të ndjerë në vitin 2011, i njohur edhe për angazhimin e tij shoqëror dhe politik.
Gjatë ceremonisë, Henry bëri shaka me emrin e çmimit, duke iu referuar filozofit të lashtë grek Sokrat dhe duke ndërhyrë për shqiptimin që përdori kolegia e tij. Episodi shkaktoi reagime të ndryshme: disa shikues e konsideruan përgjigjen e ish-futbollistit jo fort elegante, ndërsa të tjerë e interpretuan si pjesë të një shkëmbimi humoristik mes dy prezantuesve. Edhe Andrew Downie, autor i një libri kushtuar pikërisht Sócrates, e kundërshtoi korrigjimin, duke argumentuar se Scott e kishte shqiptuar saktë emrin.
Në ndërhyrjen e tij, Henry kërkoi që ky moment të mos kthehej në një çështje të pretenduar mosrespektimi: “Tani të kalojmë te Kate. Kate ishte bashkëpunëtore në atë batutë dhe mund ta pyesni vetë. Ajo e tha qëllimisht ‘Socrates’ dhe unë u detyrova të thosha ‘Socrates’. Edhe një herë, e kuptoj nëse batuta nuk ju ka pëlqyer, por mos thoni më se nuk respektova Kate. Nuk do ta bëja kurrë një gjë të tillë. Dhe mund ta pyesni vetë, njerëz. Ajo ishte pjesë e batutës bashkë me mua. E tha qëllimisht ‘Socrates’ dhe unë thashë ‘Socrates’. Prandaj, ju lutem, mos shpikni më histori.”
Thierry Henry is rude and incorrect. She pronounced it properly. I know, I wrote a whole book about the man.
— Andrew Downie (@adowniebrazil) October 26, 2026
Homazhi për Harry Kane: “Etika e punës është një talent”
Në videon e tij, Henry dëshiroi të trajtonte edhe një temë të tretë, të lidhur me punën e tij në televizion dhe raportin me Harry Kane. Ish-sulmuesi francez kujtoi një episod të ndodhur gjatë emisionit të CBS Sports pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve mes Bayern Munich dhe Arsenal, kur sulmuesi anglez e kishte përmendur për mbështetjen që i kishte dhënë Kylian Mbappé.
Henry shpjegoi se i ishte përgjigjur duke njohur meritat e Kane, pavarësisht preferencave të tij personale dhe kombësisë së futbollistëve të përfshirë. Arsyetimi i tij u përqendrua kryesisht te vlera e punës dhe përkushtimi i nevojshëm për të arritur objektiva të caktuara:
“Dhe gjëja e fundit: nëse nuk e ndiqni emisionin tonë në CBS, ditën tjetër, pas ndeshjes Bayern Munich-Arsenal, Harry Kane më përmendi për mbështetjen që i kam dhënë Kylian Mbappé. Kështu që i thashë: edhe pse jam francez dhe gjithmonë do të mbështesja një bashkëkombës timin, të thashë: ‘Je një fitues që e meriton. E ke merituar. Je shembulli i asaj që unë e quaj gjithmonë “etika e punës është një talent”, “të punosh fort është një talent”.’ I thashë: ‘Je një fitues që e meriton. Të lumtë, Harry Kane.’ Dhe që nga Botërori e quaj Sir Harry Kane.”