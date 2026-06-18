Henry mendon se Ronaldo e keqja e Portugalisë: tregon me një video të gjithëve egoizmin e tij

Një fantazmë, hija e vetvetes. Madje edhe më keq sipas Thierry Henry: një prani e dëmshme për skuadrën e tij, e sakrifikuar në altarin e egoizmit personal. Debutimi i Cristiano Ronaldos në Botërorin 2026 me Portugalinë ishte një dështim total: kombëtarja luzitane u ndal në barazimin 1-1 nga Republika Demokratike e Kongos, e cila nuk u dorëzua pas golit të hershëm të Joao Neves dhe arriti të merrte një pikë të merituar falë golit të sulmuesit Wissa.
Cristiano Ronaldos, në moshën 41-vjeçare është një fantazmë
Statistikat e CR7, që mbushi 41 vjeç shkurtin e kaluar dhe vazhdon të jetë një makineri golash në ritmet (dhe nivelin më të ulët) të Arabisë Saudite, janë të pamëshirshme: zero goditje në portë, zero driblime, zero pasime kyçe, vetëm 25 prekje të topit gjatë gjithë ndeshjes, 3 topa të humbur në posedim. Fituesi pesë herë i Topit të Artë u kontrollua relativisht lehtë nga mbrojtja e Kongos, duke treguar gjithë peshën e moshës që, pavarësisht kujdesit të jashtëzakonshëm për trupin e tij, nuk i lejon më të ketë shpejtësinë dhe shkëlqimin kundër lojtarëve shumë më të rinj.
: Cristiano Ronaldo's World Cup performance vs Congo!
• 0 goals
• 0 assists
• 0 shots on target
• 0 dribbles
• 0 key passes
• 25 touches
• 19/21 passes (90%)
• 0/0 ground duels
• 2/3 aerial duels
• 3 possession lost pic.twitter.com/1fKjXyLmpv
— The Touchline | (@TouchlineX) June 17, 2026
Henry është një nga analistët e FOX Sports, kanali që transmeton Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara, dhe pas ndeshjes nuk pati mëshirë për Ronaldon, duke e kritikuar jo vetëm nga pikëpamja futbollistike, por edhe nga ajo e përkushtimit ndaj skuadrës. Ish-kampioni i Europës dhe Botës me Francën, sot 48 vjeç, tregoi vetëm një aksion me protagonist (negativ) CR7 për të mbështetur argumentet e tij.
Henry shkatërron CR7: “Është skuadra që duhet të shënojë, jo ti”
Jemi në pjesën e dytë, me rezultatin 1-1: Conceiçao depërton nga e djathta dhe hedh një top të rrezikshëm në zonë, ku Ronaldo hidhet për ta goditur, por e dërgon keq jashtë, ndërsa pas tij Bruno Fernandes proteston dukshëm.
“Tani po ju shpjegoj çfarë po bën ai – nis Henry teksa shfaqen pamjet e aksionit – Conceiçao po merr topin. Cristiano Ronaldo është gjendur në atë situatë mijëra herë. Nëse bën atë lëvizje (pra sulmon hapësirën drejt portierit), e detyron mbrojtësin të marrë një vendim dhe të mbulojë zonën e gjashtëmetrave. Por meqë ai dëshiron të shënojë me çdo kusht, futet pikërisht në trajektoren e pasimit për Bruno Fernandes”.
Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.
He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J
— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026
“Nëse do të kishte hyrë në zonën e gjashtëmetrave, mbrojtësi do të ishte detyruar ta ndiqte – vazhdon Henry – Dhe në atë moment do të ishte një gol i lehtë për Bruno Fernandes. Në vend të kësaj, pikërisht sepse dëshiron të shënojë vetë, pengon pasimin për shokun e skuadrës. Kështu të dy lojtarët mbeten në fushën e shikimit dhe për mbrojtësit bëhet më e lehtë t’i markojnë. Ky është argumenti im: është skuadra që duhet të shënojë, jo ti. E patë reagimin e Bruno Fernandes pas shpinës së tij? Ishte sikur t’i thoshte: ‘Lëre topin të kalojë, bëje vrapimin tënd, krijo hapësirë që unë ta shtyj në rrjetë’. Por kjo nuk ndodhi”.
– Bruno Fernandes did NOT understand why Cristiano Ronaldo wouldn't let the ball go for him as he got in a MUCH better position to score! pic.twitter.com/q4swLrbVd6
— The Touchline | (@TouchlineX) June 17, 2026
Vazhdon kështu periudha pa gola e Cristiano Ronaldos në turnetë e mëdhenj me Portugalinë: tashmë ka 10 ndeshje pa shënuar. Një mënyrë e trishtë për të festuar rekordin e arritur sot nga sulmuesi i Madeira-s, i cili duke zbritur në fushë si titullar ndaj Kongos u bë lojtari më i vjetër i fushës që ka nisur një ndeshje në historinë e Botërorëve. Gjithashtu, CR7 barazoi – disa orë pas tij – argjentinasin Messi si lojtari i dytë në histori që merr pjesë në gjashtë faza finale të Kupës së Botës.