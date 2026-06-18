Henry mendon se Ronaldo e keqja e Portugalisë: tregon me një video të gjithëve egoizmin e tij

Një fantazmë, hija e vetvetes. Madje edhe më keq sipas Thierry Henry: një prani e dëmshme për skuadrën e tij, e sakrifikuar në altarin e egoizmit personal. Debutimi i Cristiano Ronaldos në Botërorin 2026 me Portugalinë ishte një dështim total: kombëtarja luzitane u ndal në barazimin 1-1 nga Republika Demokratike e Kongos, e cila nuk u dorëzua pas golit të hershëm të Joao Neves dhe arriti të merrte një pikë të merituar falë golit të sulmuesit Wissa.

Cristiano Ronaldos, në moshën 41-vjeçare është një fantazmë
Statistikat e CR7, që mbushi 41 vjeç shkurtin e kaluar dhe vazhdon të jetë një makineri golash në ritmet (dhe nivelin më të ulët) të Arabisë Saudite, janë të pamëshirshme: zero goditje në portë, zero driblime, zero pasime kyçe, vetëm 25 prekje të topit gjatë gjithë ndeshjes, 3 topa të humbur në posedim. Fituesi pesë herë i Topit të Artë u kontrollua relativisht lehtë nga mbrojtja e Kongos, duke treguar gjithë peshën e moshës që, pavarësisht kujdesit të jashtëzakonshëm për trupin e tij, nuk i lejon më të ketë shpejtësinë dhe shkëlqimin kundër lojtarëve shumë më të rinj.

Henry është një nga analistët e FOX Sports, kanali që transmeton Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara, dhe pas ndeshjes nuk pati mëshirë për Ronaldon, duke e kritikuar jo vetëm nga pikëpamja futbollistike, por edhe nga ajo e përkushtimit ndaj skuadrës. Ish-kampioni i Europës dhe Botës me Francën, sot 48 vjeç, tregoi vetëm një aksion me protagonist (negativ) CR7 për të mbështetur argumentet e tij.

Henry shkatërron CR7: “Është skuadra që duhet të shënojë, jo ti”
Jemi në pjesën e dytë, me rezultatin 1-1: Conceiçao depërton nga e djathta dhe hedh një top të rrezikshëm në zonë, ku Ronaldo hidhet për ta goditur, por e dërgon keq jashtë, ndërsa pas tij Bruno Fernandes proteston dukshëm.

“Tani po ju shpjegoj çfarë po bën ai – nis Henry teksa shfaqen pamjet e aksionit – Conceiçao po merr topin. Cristiano Ronaldo është gjendur në atë situatë mijëra herë. Nëse bën atë lëvizje (pra sulmon hapësirën drejt portierit), e detyron mbrojtësin të marrë një vendim dhe të mbulojë zonën e gjashtëmetrave. Por meqë ai dëshiron të shënojë me çdo kusht, futet pikërisht në trajektoren e pasimit për Bruno Fernandes”.

“Nëse do të kishte hyrë në zonën e gjashtëmetrave, mbrojtësi do të ishte detyruar ta ndiqte – vazhdon Henry – Dhe në atë moment do të ishte një gol i lehtë për Bruno Fernandes. Në vend të kësaj, pikërisht sepse dëshiron të shënojë vetë, pengon pasimin për shokun e skuadrës. Kështu të dy lojtarët mbeten në fushën e shikimit dhe për mbrojtësit bëhet më e lehtë t’i markojnë. Ky është argumenti im: është skuadra që duhet të shënojë, jo ti. E patë reagimin e Bruno Fernandes pas shpinës së tij? Ishte sikur t’i thoshte: ‘Lëre topin të kalojë, bëje vrapimin tënd, krijo hapësirë që unë ta shtyj në rrjetë’. Por kjo nuk ndodhi”.

Vazhdon kështu periudha pa gola e Cristiano Ronaldos në turnetë e mëdhenj me Portugalinë: tashmë ka 10 ndeshje pa shënuar. Një mënyrë e trishtë për të festuar rekordin e arritur sot nga sulmuesi i Madeira-s, i cili duke zbritur në fushë si titullar ndaj Kongos u bë lojtari më i vjetër i fushës që ka nisur një ndeshje në historinë e Botërorëve. Gjithashtu, CR7 barazoi – disa orë pas tij – argjentinasin Messi si lojtari i dytë në histori që merr pjesë në gjashtë faza finale të Kupës së Botës.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top