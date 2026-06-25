Helmohen sërish kursantët e Akademisë së Sigurisë, 30 persona përfundojnë në spital

Një tjetër rast i dyshuar helmimi është regjistruar në Akademinë e Sigurisë, vetëm dy muaj pasi 56 studentë përfunduan në spital me simptoma të ngjashme. Mbrëmjen e së mërkurës, rreth 30 kursantë shfaqën simptoma helmimi: të vjella, diarre, temperaturë dhe dhimbje koke. Ata u transportuan në grupe drejt spitalit, ku morën ndihmën e nevojshme mjekësore.
Dyshimet paraprake janë se edhe këtë herë bëhet fjalë për helmim nga ushqimi. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit pritet të marrë mostra të ushqimit për analizë laboratorike, me qëllim përcaktimin e shkakut të plotë të ngjarjes.