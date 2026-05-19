Helmimi i studentëve të Akademisë së Sigurisë, thirret në Prokurori ish-kreu i AKU

Ish-Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për Tiranën, Ersid Hasanllari po pyetet nga Prokuroria e Tiranës në cilësinë e deklaruesit për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë.

Mësohet se pas tij do të pyetet edhe drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Flutura Polaci.

Interesi i prokurorisë për të mësuar nëse kanë kryer apo jo inspektime apo nëse kanë urdhëruar kontrolle më herët. 56 studentë u helmuan nga ushqimi që konsuamuan për drekë, ndërsa pritet ekspertiza për 52 prej tyre.

