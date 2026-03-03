Harry Kane, “mbreti” i sulmuesve: në moshën 32-vjeçare shkon drejt Këpucës së Artë

Shpesh e harrojmë, të humbur pas fuqisë së Haaland apo shpejtësisë së Mbappé. Megjithatë Harry Kane vazhdon të dominojë futbollin europian, duke bërë të lumtur tifozët e Bayern Munich dhe trajnerin e tij, Tuchel, gjermanin e “huazuar” në pankinën e Anglisë. Një përzgjedhës që, ndër të tjera, pati mundësinë të shijojë fundjavën edhe mrekullinë e portierit të tij Pickford, i cili në Newcastle-Everton hoqi nga trekëndëshi një “silurë” të Tonalit, duke u bërë protagonist i asaj që, logjikisht, do të shpallet pritja e vitit.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kane realizoi dygolëshin e radhës në përballjen direkte me Borussia Dortmund, që praktikisht mbylli Bundesligën. Në total, me Bayern, ai ka shënuar tashmë plot 45 gola që nga fillimi i sezonit. Nuk është një sinjal i mirë për Atalantën, kundërshtaren e radhës të bavarezëve dhe të vetmen italiane të mbetur në Champions. Palladino do të duhet të shpikë diçka për të mos e lënë në klasiken një kundër një që parashikon loja e tij, edhe sepse rreth tij ka lojtarë si Olise, Musiala apo Luis Diaz (dhe jo vetëm), që meritojnë po aq vëmendje.
Sulmuesi anglez kryeson edhe renditjen e Këpucës së Artë, një çmim që mund të mos vlejë shumë, por që thotë shumë. Ai paraprin Mbappé dhe Haaland, ndërsa futbolli italian ka vetëm një përfaqësues, Lautaro Martinez, në njëzet pozicionet e para. Kane është 32 vjeç, por nuk ndalon së bëri mirë punën e tij. Pavarësisht morisë së çmimeve individuale në vitrinë, mund të krenohet vetëm me dy trofe skuadre: kampionatin dhe Superkupën gjermane, të dyja të vitit 2025. Thjesht për ta bërë të qartë, sepse fatkeqësisht është gjithmonë e nevojshme të theksohet e dukshmja, që futbolli është sport kolektiv.