Harry Kane i shënon dy herë Shqipërisë në ‘Air Albania’

Anglia është në epërsi në ndeshjen ndaj Shqipërisë. Ishte sulmuesi Harry Kane që shënoi dy herë brenda dhjetë minutash për të ia siguruar fitoren e 8 në grup, ku s’kanë pranuar asnjë gol dhe kanë shënuar 22.
S’ishte befasi që sulmuesi Harry Kane që ka shënuar gol për 1-0. Së pari në të 74 pas një pështjellimi pas kornerit dhe më pas nga krosimi i Rashford në të 82’në.
Anglia me këtë rezultat, pritet të marrë fitoren e tetë nga tetë ndeshje kualifikuese për Botëror. Harry Kane ka shënuar tetë gola nga tetë ndeshjet e kualifikueseve për Botërorin.
Shqipëria mban vendin e dytë në grupin K të kualifikimeve për Botëror 2026 ku të enjten mëson kundërshtarin në ndeshjet e Play-Off.