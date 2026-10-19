Harry Kane fiton Topin e Artë 2026: ja si parashikohet nga ChatGPT rezultati i votimit

Pak ditë përpara ceremonisë së ndarjes së Topit të Artë 2026, e cila do të zhvillohet në Londër të hënën, më 26 tetor, ChatGPT-së iu kërkua, në versionin e tij më të fuqishëm, të parashikonte emrin e fituesit. Inteligjenca artificiale, duke përdorur nivelin më të lartë të mundshëm të analizës, parashikoi se trofeun do ta fitojë Harry Kane, përpara Rodrit. Gjithashtu, përpiloi renditjen e kandidatëve kryesorë.
Të hënën, më 26 tetor, në Londër do të shpallet fituesi i Topit të Artë 2026, i cili do të pasojë Ousmane Dembélén. Për herë të parë në histori, ceremonia do të zhvillohet jashtë Francës. Zgjedhja e kryeqytetit anglez për edicionin e 70-të është një homazh për Stanley Matthews, fituesin e parë të këtij çmimi në vitin 1956.
Fituesi i Topit të Artë hyn në histori, pasi ky është vlerësimi më i lartë individual në futboll. Pritshmëritë dhe kureshtja janë shumë të mëdha, ndaj vendosëm të kërkonim nga inteligjenca artificiale të parashikonte emrin e fituesit përpara ceremonisë, mes 30 kandidatëve.
Për këtë qëllim përdorëm versionin më të fuqishëm të disponueshëm të ChatGPT-së, duke synuar një përgjigje që të mbështetej në analizën dhe arsyetimin sa më të thellë. Pas një shqyrtimi të gjatë, të bazuar në një udhëzim shumë të hollësishëm që i paraqitëm, përfundimi i inteligjencës artificiale është se trofeun e shumëdëshiruar do ta ngrejë Harry Kane.
Faktorët që inteligjenca artificiale mori në konsideratë
ChatGPT-së iu kërkua fillimisht të merrte në konsideratë periudhën përkatëse, nga gushti i vitit 2025 deri në korrik të vitit 2026, si dhe kriteret e dhënies së Topit të Artë sipas rregullores aktuale:
Paraqitjet individuale dhe aftësia për të qenë vendimtar.
Rezultatet e skuadrës dhe trofetë e fituar me klubin dhe kombëtaren.
Klasi dhe loja e ndershme.
Më pas, inteligjencës artificiale iu kërkua të vlerësonte pjekurinë e talenteve të rinj në raport me fazën e karrierës së futbollistëve veteranë, si dhe të peshonte sukseset me klubet, veçanërisht Champions League, kundrejt rezultateve të Kupës së Botës që u zhvillua gjatë verës.
Gjithashtu, iu kërkua të analizonte pikat e forta dhe të dobëta të kandidatëve më të mundshëm, faktorët që mund t’i ndihmonin të fitonin ose që mund t’i penalizonin dhe, në fund, të përcaktonte emrin e fituesit duke shpjeguar zinxhirin e ngjarjeve që do ta çonin drejt triumfit: paraqitjet, trofetë me klubin dhe kombëtaren në Botëror, si dhe ndikimin individual në këto suksese.
Bazuar në udhëzimet e marra, ChatGPT fillon duke përcaktuar peshën përqindore që i jep secilit faktor. Fillimisht sqaron se France Football i rendit tri kriteret e mësipërme sipas rëndësisë, por nuk u cakton atyre përqindje të veçanta. Sa i përket ndikimit mediatik, ky nuk është një kriter zyrtar. Ai mund të ndikojë në sjelljen e votuesve, por nuk mund të konsiderohet meritë sportive. Ndërkohë, lidershipi ka rëndësi kur shndërrohet në një kontribut të dallueshëm për skuadrën.
Duke u nisur nga këto parime, inteligjenca artificiale cakton peshat e mëposhtme për faktorët që do të përdorë në parashikimin e saj:
Cilësia individuale dhe vazhdimësia gjatë gjithë sezonit: 35%.
Paraqitjet individuale në Kupën e Botës: 10%.
Paraqitjet individuale në Champions League: 10%.
Rezultati i kombëtares në Kupën e Botës: 25%.
Rezultati i klubit në Champions League: 12%.
Trofe të tjerë me klubin: 3%.
Klasi dhe loja e ndershme: 5%.
Kjo strukturë ruan përparësinë e përcaktuar nga rregullorja: 55% për paraqitjet individuale, 40% për rezultatet kolektive dhe 5% për klasën dhe lojën e ndershme. Duke marrë së bashku paraqitjen individuale dhe rezultatin e skuadrës, Kupa e Botës përbën 35% të vlerësimit, ndërsa Champions League 22%. ChatGPT sqaron se këto përqindje janë një zgjedhje analitike dhe jo formula që përdorin juristët. Për rezultatet kolektive, ai cakton në mënyrë konvencionale 100% të pikëve për fituesin, 80% për finalistin dhe 60% për gjysmëfinalistin.
Kjo sjell një krahasim konkret: fitimi i Kupës së Botës, në vend të eliminimit në gjysmëfinale, vlen 10 pikë shtesë nga 100 të mundshme. Ndërsa fitimi i Champions League, në vend të eliminimit në gjysmëfinale, vlen 4,8 pikë shtesë. Kupa e Botës ka, pra, një avantazh të konsiderueshëm, por jo aq të madh sa të fshijë automatikisht një sezon individual dukshëm më të mirë të një futbollisti tjetër.
Rasti që vë në provë këtë metodë është Fabian Ruiz. Ai ka fituar të dyja kompeticionet, ka qenë titullar në tri ndeshjet e fundit të Spanjës dhe ka shënuar në çerekfinale kundër Belgjikës. Bilanci i tij në aspektin kolektiv është i jashtëzakonshëm. Megjithatë, t’ia akordosh automatikisht Topin e Artë 2026 do të thoshte të vendosje kriterin e dytë mbi të parin, pra rezultatet e skuadrës mbi paraqitjet individuale.
Duke iu rikthyer “faktorit Botëror”, ChatGPT sqaron një dallim thelbësor: të jesh lojtari më i mirë i kombëtares fituese, në këtë rast Spanjës, ka më shumë peshë sesa të jesh thjesht një nga yjet e saj më të njohur. Pikërisht ky është elementi që e bën veçanërisht të rëndësishëm krahasimin mes Rodrit dhe Yamal.
Një tjetër element themelor i analizës është se potenciali dhe rendimenti nuk janë e njëjta gjë. Prandaj, edhe pse Lamine Yamal është një nga futbollistët me perspektivën më të madhe për të ardhmen dhe tashmë është shumë i fortë, ai nuk duhet të shpërblehet për atë që mund të bëhet, por për atë që ka arritur realisht gjatë periudhës së marrë në shqyrtim. Çmimi si lojtari më i mirë i La Ligës, së bashku me 16 golat dhe 12 asistimet, dëshmon një rritje konkrete të përgjegjësisë së tij në sulm dhe të peshës që ka në Barcelonën kampione të Spanjës.
Renditja e pesë kandidatëve kryesorë për Topin e Artë 2026
Pasi përcakton metodologjinë dhe kriteret që do të marrë në konsideratë, inteligjenca artificiale kalon te analiza e hollësishme e pesë kandidatëve kryesorë për Topin e Artë 2026: Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé dhe Leo Messi.
Për secilin prej tyre analizohen avantazhi kryesor dhe pika e dobët
Kane: kandidatura më e fortë kur vazhdimësia gjatë gjithë sezonit mbetet kriteri kryesor.
Rodri: rivali më i rrezikshëm për Kanen, nëse votimi përqendrohet te niveli i arritur në Kupën e Botës.
Yamal: kandidaturë shumë e fortë, që bashkon titullin botëror me rolin qendror në klub. Megjithatë, nuk merr pikë shtesë për moshën e re dhe nuk i atribuohet personalisht merita për fitoren e Spanjës në Botëror.
Mbappé: shumë i fortë në kriterin e parë individual, pasi ka qenë golashënuesi më i mirë i kampionatit, Champions League dhe Kupës së Botës në të njëjtin sezon, por më pak i plotë në kriterin e dytë, atë kolektiv.
Messi: kandidat i besueshëm për podiumin, por më pak bindës si fitues kur merret në konsideratë i gjithë sezoni sipas peshave të përcaktuara.
Pse Harry Kane do ta fitojë Topin e Artë 2026 sipas ChatGPT
Kështu arrihet te përfundimi i ChatGPT-së, duke përdorur kapacitetin maksimal analitik: “Parashikimi im është Harry Kane”, deklaron inteligjenca artificiale. Zgjedhja mbështetet kryesisht te përparësia që i jepet rendimentit individual gjatë gjithë sezonit dhe jo te ideja se Kane ka fituar numrin më të madh të trofeve.
Rruga që mund ta çojë drejt fitores është kjo
Së pari, Kane ndërton një kandidaturë të jashtëzakonshme edhe përpara Kupës së Botës. Gjashtëdhjetë e një golat e shënuar me Bayern Munichun nuk janë të shkëputur nga rezultatet e skuadrës: ato shoqërojnë fitimin e kampionatit dhe të kupës kombëtare. Kjo krijon një bazë të gjerë dhe të qëndrueshme, e cila nuk varet nga disa javë veçanërisht të suksesshme.
Së dyti, ai dëshmon se aftësia për të shënuar nuk kufizohet vetëm në kampionat. Katërmbëdhjetë golat në kompeticionet europiane dhe tregolëshi në finalen e kupës gjermane e forcojnë vlerësimin për aftësinë e tij për të qenë vendimtar në ndeshjet e rëndësishme. Mungesa e trofeut të Champions League mbetet një pikë negative në aspektin kolektiv, por nuk e fshin automatikisht rendimentin individual.
Së treti, Kupa e Botës nuk ia garanton trofeun, por as nuk e shkatërron kandidaturën e tij. Gjashtë golat personalë dhe vendi i tretë i Anglisë i japin mundësinë të paraqesë një kontribut të rëndësishëm edhe në kompeticionin që, sipas modelit të përdorur, ka peshën më të madhe.
Së katërti, rivalët kanë secili një avantazh të veçantë, por edhe një mangësi. Rodri ka arritur vlerësimin më të lartë në nivel botëror, por ka treguar më pak vazhdimësi me klubin. Yamal ka fituar trofe të rëndësishëm, por nuk është vlerësuar si protagonisti kryesor i Kupës së Botës. Mbappé kryeson renditjet e golashënuesve, por nuk ka fituar trofeun më të rëndësishëm. Messi ka pasur momente të jashtëzakonshme vendimtare, por kandidatura e tij është më pak e plotë në aspektin e rezultateve me klubin, të cilave kjo analizë u jep përparësi. Janë pikërisht këto dallime, të identifikuara nga inteligjenca artificiale, që përcaktojnë zgjedhjen e saj dhe jo emri apo prestigji i futbollistëve.
Çfarë mund ta përmbysë parashikimin?
Një votim që përqendrohet më shumë te Kupa e Botës do ta favorizonte veçanërisht Rodrin. Ky është rreziku kryesor për parashikimin: juristët mund ta konsiderojnë rolin e tij në triumfin e Spanjës më të rëndësishëm sesa diferencën në vazhdimësinë e paraqitjeve gjatë sezonit. Nga ana tjetër, një votim që do t’i jepte përparësi kombinimit mes rolit qendror në klub dhe përkatësisë në kombëtaren kampione mund ta ngjiste Yamal mbi të dy. Mbappé dhe Messi do të mbeteshin më prapa. Përfundimi i ChatGPT-së, pas analizës së tij maksimale parashikuese, është ky: Kane është favoriti për shkak të rendimentit të përgjithshëm gjatë sezonit, ndërsa Rodri është alternativa kryesore për shkak të peshës së Kupës së Botës. Kriteri i parë e shtyn inteligjencën artificiale të zgjedhë Kanen. Pas pak ditësh do të mësojmë nëse juristët e Topit të Artë 2026 kanë ndjekur të njëjtën mënyrë arsyetimi për të përcaktuar fituesin.