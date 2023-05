Harrison Ford heq dorë nga Indiana Jones

Harrison Ford ka zbuluar se nuk ka ndërmend të luajë më arkeologun e famshëm pas publikimit të filmit të ardhshëm “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

“Ky është filmi i fundit në seri dhe kjo është hera e fundit që do të luaj personazhin”, tha Ford, 80 vjeç, për Total Film.“Unë isha ambicioz për ta bërë këtë film për 10 vjet, dhe më në fund erdhi një moment kur të gjithë u angazhuam për këtë,” shtoi ai. Ishte një moment i gëzuar për mua.Mendoj se është një situatë e rrallë në të cilën e gjej veten.

Kam qenë në gjendje të jap filma të mrekullueshëm të zhvilluar nga Steven [Spielberg] dhe George [Lucas] gjatë një periudhe 40-vjeçare, dhe për ta përfunduar atë jo me një klithmë, por me zhurmë, ka qenë ambicia ime më e madhe për këtë ekskursion ”, vazhdoi aktori i “Star Wars”.

Harrison njoftoi përfshirjen e tij në “Dial of Destiny” në maj 2022. Filmi i pestë i “Indiana Jones” është rrënuar me disa vështirësi në skenë dhe jashtë saj. Pasi ishte planifikuar të dilte në korrik 2020, filmi u shty në vitin 2022 për shkak të pandemisë COVID-19. Projekti u vonua edhe më gjatë për shkak të angazhimit të Spielberg në “West Side Story”. Ford gjithashtu pësoi një lëndim në shpatull gjatë filmimit të një skene lufte dhe një anëtar i ekuipazhit vdiq, gjë që e vonoi më tej projektin.

Filmi debutoi për herë të parë në kinema në vitin 1981 me “Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark” i cili fitoi gati 4 milionë dollarë në arkë. “Indiana Jones and the Dial of Destiny” do të shfaqet në kinema më 30 qershor 2023.