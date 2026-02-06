Harrison Ford heq dorë nga aktrimi?

Aktori Harrison Ford mori pjesë të martën në një event për shtyp të Apple TV në Los Angeles, ku pranoi se do të ishte i kënaqur nëse roli i tij në serialin “Shrinking” do të ishte kapitulli i fundit i karrierës së tij.
“Ku shkon më tej nga këtu? Lloji i punës që po bëjmë është i jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh mjetet që kemi dhe idenë që qëndron pas këtij seriali. Nëse gjithçka do të përfundonte këtu, do të ishte e mjaftueshme,” tha Ford gjatë një paneli me bashkëaktorët e tij, sipas Hollywood Reporter.
Ford shtoi se ky rol ka qenë ndryshe nga çdo punë tjetër që ka bërë gjatë karrierës së tij të gjatë.
“Kjo ka qenë një punë ndryshe për mua dhe unë e bëj këtë prej shumë vitesh. Ky projekt është shumë i veçantë. Më ushqen shpirtërisht dhe më bën të ndiej se ajo që po bëjmë ka vlerë dhe rëndësi. Këtë kërkoj në jetën time dhe jam i lumtur që e kam gjetur këtu,” u shpreh ai.
Deklaratat e aktorit u pritën me duartrokitje të forta nga publiku, ndërsa producentja ekzekutive e “Shrinking” dhe moderatorja e panelit, Ashley Nicole Black, reagoi me humor: “Nuk ka pasur kurrë një mënyrë më të mirë për ta mbyllur një panel.”
Në serialin “Shrinking”, Harrison Ford luan rolin e Dr. Paul Rhoades, një terapist që vuan nga sëmundja e Parkinsonit. Performanca e tij i solli vitin e kaluar nominimin e parë në karrierë për çmimin Emmy, si dhe nominime për Golden Globe, Critics’ Choice dhe SAG Award.
Në sezonin e ri, Ford ndan ekranin me Michael J. Fox, i cili vuan realisht nga Parkinsoni dhe interpreton rolin e një pacienti me këtë sëmundje neurodegjenerative.
“Ishte pak frikësuese, sepse unë po përfaqësoj një personazh me Parkinson, ndërsa Michael e ka realisht këtë sëmundje,” tha Ford. “Gjithmonë kam ndier një përgjegjësi të madhe për ta portretizuar saktë këtë pjesë të historisë.”
Ai e përshkroi bashkëpunimin me Fox si një përvojë të jashtëzakonshme.
“Michael është një njeri i jashtëzakonshëm, shumë bujar dhe i mrekullueshëm. Ka një prani shumë të fortë, plot dinjitet, guxim dhe forcë. Shpresoj që një pjesë e kësaj energjie të ketë ndikuar në interpretimin tim,” u shpreh Ford.