Hakerët kanë depërtuar në platformën qendrore të informatikës cloud të Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara, thanë për Reuters tre burime të njohura me çështjen, në një zhvillim që mund të vërë në rrezik një numër të madh të dhënash të ndjeshme në lidhje me operacionet ushtarake, personelin dhe logjistikën.
Shkelja e platformës Cloud One u zbulua gjatë muajit të kaluar gjatë një përmirësimi të sistemit, sipas dy burimeve, të cilat shtuan se zbulimi i sulmit kibernetik ka shkaktuar ndërprerje të gjera të operacioneve të platformës.
Identiteti i hakerëve, shkalla e plotë e shkeljes ose shkalla e të dhënave të vjedhura nuk janë publikuar ende.
Në një deklaratë për agjencinë ndërkombëtare, Forcat Ajrore të SHBA-së thanë se “nuk komentojnë mbi nivelin e sigurisë, dobësitë ose statusin operativ të rrjeteve dhe sistemeve specifike. Ne vazhdimisht marrim masa të përshtatshme për të mbrojtur informacionin, sistemet dhe aftësitë operative të Departamentit të Forcave Ajrore”.
Çfarë është Cloud One dhe çfarë të dhënash menaxhon?
Zhvillimi i Cloud One filloi në vitin 2017, me qëllim krijimin e një infrastrukture të vetme dixhitale që do të mbulonte nevojat e IT-së të Forcave Ajrore të SHBA-së.
Platforma kombinon infrastrukturën e katër gjigantëve të teknologjisë, Microsoft , Amazon , Oracle dhe Alphabet , duke mbështetur dhjetëra aplikacione, duke përfshirë menaxhimin e personelit, pagat, zinxhirin e furnizimit dhe sistemet e mirëmbajtjes së pajisjeve ushtarake.
Këto përfshijnë sistemin e Komandës dhe Kontrollit të Bazuar në Cloud, i cili grumbullon të dhëna nga radarët e mbrojtjes ajrore dhe burime të tjera të inteligjencës në të gjithë Amerikën e Veriut, dhe Sistemin e Municioneve të Integruara të Luftimit në Teatër , i cili gjurmon rezervat e bombave dhe raketave në më shumë se 200 instalime të Forcave Ajrore të SHBA-së në të gjithë botën.
Cloud One është një nga platformat më të mëdha të cloud computing për ushtrinë amerikane, thanë dy nga burimet për Reuters . “Një shkelje këtu është një çështje shumë serioze ,” tha një nga burimet.
Hetuesit i kanë kërkuar Komandës Kibernetike të SHBA-së të ndihmojë në vlerësimin e shkallës së dëmit. Agjencia nuk iu përgjigj kërkesave të Reuters për koment.