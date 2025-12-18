Hajduti i grabitjes në shtëpinë e Donnarumma, u vetëv*a në burg pas muajsh torturash

Në verën e vitit 2023, Gianluigi Donnarumma dhe partnerja e tij, Alessia Elefante, bëhen viktima të një grabitjeje të dhunshme në banesë: lidhen, rrihen dhe kërcënohen me thikë (“isha i pafuqishëm, mendoja për Alessian”, kishte thënë portieri), duke u grabitur sende me vlerë rreth gjysmë milioni euro.
Në maj 2024, një nga autorët e grabitjes, 21-vjeçari Seyni, gjendet i vetëvrarë në burg. Vdekja e tij fsheh një skenar tronditës, të rindërtuar nga hetuesit: një lloj i ri organizate kriminale, e drejtuar nga të rinj rreth të njëzetave, që përdor (edhe) rrjetet sociale për të rekrutuar manovalanë, djem me histori familjare të vështira, që kanë nevojë për para, kanë borxhe dhe për këtë arsye janë lehtë të shantazhueshëm ose të manipulueshëm. Të eliminuar kur nuk shërbejnë më, nëse guxojnë të ngrenë kokën ose të kërkojnë diçka më shumë. Të vrarë ose të shtyrë drejt vetëvrasjes para se të kërcënojnë se do të tregojnë gjithçka ose edhe vetëm nëse lind dyshimi i tradhtisë.
Kush janë Ganito dhe Kiki, ideatorët e dyshuar të grabitjes
Dy vjet pas grabitjes në banesën e portierit italian (atëherë te PSG), dy ideatorët e dyshuar të planit janë identifikuar përfundimisht nga njësia e specializuar e policisë: Brigada Anti-Gang që vepron në Paris. “Ganito” dhe “Kiki”, Ilyas K. dhe Khyan M., përkatësisht 20 dhe 21 vjeç, janë dy të rinjtë e akuzuar zyrtarisht më 27 nëntor (siç raporton gazeta Le Parisien) dhe tashmë ndodhen në burg për krime të ngjashme në momentin e njoftimit të arrestimit. Ata vepronin drejtpërdrejt nga qelitë e tyre, aq e gjerë ishte rrjeta e kontakteve dhe përzierja e trafikut të paligjshëm me të cilin ushqenin “biznesin” e tyre. Si konfirmim, policia ka gjetur komunikime që tregojnë se ata ishin në dijeni të ngjarjeve në kohë reale.
Metodat mizore dhe vetëvrasja e Seyni
Mizoria e metodave është aspekti më tronditës i kësaj ngjarjeje, e cila dalëngadalë është zbardhur. Sipas hetuesve, ata do ta kishin shtyrë Seyni drejt vetëvrasjes duke e nënshtruar ndaj një sërë persekutimesh që kishin nisur menjëherë pas grabitjes në shtëpinë Donnarumma (kur djali ishte ende i lirë: u përndoq, u rrëmbye dhe u torturua) dhe më pas gjërat u bënë edhe më të rënda në burg, deri sa ai vendosi t’i japë fund jetës.
Metodat e rekrutimit të organizatës kriminale
Seyni, i cili kishte precedentë penalë për trafik droge dhe vepra të tjera, kishte marrë një borxh për blerjen e një motori cross. Pikërisht për shkak të atyre parave për t’u shlyer, kriminelët arritën ta mbanin të lidhur pas vetes, duke e detyruar të “paguante” duke zbatuar urdhrat e tyre: për të shlyer borxhin duhej të merrte pjesë në grabitjen në shtëpinë e futbollistit.
Ai veproi bashkë me bashkëpunëtorë të tjerë: ai shërbeu si shofer dhe roje, ndërsa të tjerët grabitën apartamentin e Donnarumma duke marrë sende me vlerë rreth gjysmë milioni euro. Por pas misionit, Seyni nuk u la i lirë. Përkundrazi, figura e tij u bë e pakëndshme: duhej mbyllur goja për të mos treguar gjithçka policisë në rast arrestimi.
Hetimi më pas zbuloi se urdhëruesit e krimit, edhe pasi përfunduan në burg, e kishin nënshtruar ndaj torturave fizike dhe psikologjike shumë të rënda. Më 10 maj 2024, në qelinë numër 235 të burgut të Fresnes (në departamentin Val-de-Marne, rajoni Île-de-France), trupi i pajetë i Seyni-t u gjet i varur në hekurat e dritares.