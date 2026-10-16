Hajdutët i bastisin shtëpinë, Antony luante në Betis-Porto: “E vështirë ta shpjegosh, jam i indinjuar”

Antony përjetoi një mbrëmje me dy anë të kundërta të mërkurën. Nga njëra anë, gëzimi për fitoren që arriti me Betis Sevilla kundër Portos në Champions League; nga ana tjetër, zhgënjimi i madh kur mësoi se shtëpia e tij ishte grabitur nga hajdutët. Vetë futbollisti e bëri të ditur ngjarjen përmes një postimi në Instagram Story, ku tregoi detaje të asaj që kishte ndodhur dhe shprehu edhe ndjenjat e tij për situatën. “Sot vij këtu për të ndarë një situatë shumë të trishtueshme dhe indinjuese. Një mbrëmje që kishte gjithçka për të qenë e shkëlqyer përfundoi me zemërim dhe zhgënjim. Shtëpia ime është grabitur”, shkroi ai. Ish-lojtari i Manchester United nuk e fshehu shqetësimin e tij.
“Është e vështirë të shpjegosh ndjesinë kur sheh hapësirën tënde të pushtohet, kur e di se ajo që kemi ndërtuar me kaq shumë përpjekje dhe përkushtim është marrë nga dikush që nuk e ka idenë se çfarë betejash përballojmë për të fituar çdo gjë, qoftë edhe gjënë më të vogël. Ajo që të indinjon më shumë nuk është vetëm humbja materiale, por ndjenja e pasigurisë brenda vendit ku duhet të ndihemi më të mbrojtur, si dhe pasiguria që përjeton familja ime. Por, përballë gjithë kësaj, një gjë më bëhet edhe më e qartë: nuk ka asnjë të mirë materiale në botë që të jetë më e çmuar se jeta dhe mirëqenia e familjes sime”.
Betis fitoi 3-2, por pamja me të cilën u përball pasi u kthye në shtëpi ia fshiu gjithë gëzimin e fitores. Ende nuk dihet se sa ishte vlera e sendeve të vjedhura, por Antony po përpiqet të shohë përpara. “Gjithçka që kemi humbur mund ta fitojmë përsëri. Puna vazhdon, ëndrrat mbeten dhe dëshira për të fituar është ende e paprekur”, shtoi ai. “Ajo që ka vërtet rëndësi është të mund të shikoj familjen time dhe të di se vazhdojmë përpara së bashku, të bashkuar dhe me forcën për ta kapërcyer edhe këtë moment të vështirë. Ndjenja e pasigurisë dhe zemërimi mbeten, por mbetet edhe bindja se pasuria jonë më e madhe nuk ka qenë kurrë te objektet brenda shtëpisë, por te njerëzit që e bëjnë atë një vatër familjare”.
Është e mundur që, për fat të mirë, në momentin e grabitjes të mos ketë pasur askënd në banesë. Ndoshta edhe për këtë arsye Antony arrin ta shohë situatën përtej humbjes materiale: “Sepse, në fund të fundit, arritja ime më e madhe do të jetë gjithmonë familja ime.
Ishte një ditë e dytë e Champions League mjaft e trazuar, pasi edhe portieri Gulacsi u detyrua të mungonte në ndeshjen Villarreal-Napoli, pasi ishte grabitur me armë së bashku me familjen e tij. Bëhet fjalë për një ngjarje krejtësisht të ndryshme nga ajo e Antonyt, por që lë gjurmë në jetën e këtyre futbollistëve, të cilët duhet të përballen me rrezikun për t’u bërë shpesh objektiv i veprimeve të tilla.
Ndoshta ky është një nga aspektet më negative të jetës së një futbollisti. Pasuria, mundësitë e mëdha ekonomike dhe pagat marramendëse janë të njohura për të gjithë, pothuajse publike. Shumë shpesh, keqbërësit përfitojnë nga kjo për të vënë në shënjestër futbollistët, pa marrë parasysh se pas tyre — shpesh ende shumë të rinj — mund të ketë familje, bashkëshorte dhe fëmijë që rrezikojnë të mbeten të traumatizuar përgjithmonë.