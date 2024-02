Hailey Bieber reagon ndaj aludimeve se është ndarë nga Justin

Hailey Bieber më në fund ka thyer heshtjen e saj teksa ajo dhe Justin Bieber janë përballur me fansat që spekulojnë se martesa e tyre është në krizë dhe se ata janë në prag të divorcit.

Këtë javë, një përdorues i TikTok, Hollywire, u shfaq në platformën e mediave sociale me një teori rreth Hailey-t duke lënë të kuptohet se ajo dëshiron një divorc nga Justin këtë javë. Në video, përdoruesi pohoi se Hailey nxiti spekulimet e vazhdueshme se martesa e tyre po shkonte drejt divorcit, ndërsa ajo ripostoi një meme në historinë e saj në Instagram ku shkruhej: “No worries either way’ when I’m actually worrying both ways plus a secret third wa”, duke besuar se kjo mund të lidhet me shqetësimet në marrëdhënien e saj.

Përdoruesi përfundoi videon duke pyetur shikuesit se çfarë mendojnë për martesën e Hailey dhe Justin dhe çfarë kuptimi besojnë se vjen nga postimet e fundit të modeles. Për këtë vetë modelja komentoi në TikTok duke qeshur nga thashethemet duke shkruar: “Ju djema jeni të fiksuar !!!!!!” e ndjekur nga një emoji duke qeshur. Komenti i saj në video mori 8000 pëlqime me shumë fansa që mbrojnë marrëdhënien e çiftit të fuqishëm.

Nën video, një fans shkroi: “Ju premtoj se vajza ime Hailey ka aq klas sa mos të merret me problemet e martesës në internet, ajo ka një jetë jashtë tij.” Një tjetër shtoi: “Ky çift nuk do të divorcohet kurrë dhe edhe nëse ndodh diçka dhe ata donin të ndaheshin, nuk do të divorcoheshin për shkak të dëshirës së të gjithëve .”