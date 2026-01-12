Hailey Bieber i jep fund zërave për “abuzim” në martesën me Justin

Hailey Bieber ka hedhur poshtë aludimet se kishte ripostuar një video ku ajo etiketohej si një bashkëshorte “e varur dhe tolerante” që pranon “abuzim” në martesën e saj me Justin Bieber.
Përmes një postimi në Instagram Stories të shtunën, themeluesja e Rhode reagoi drejtpërdrejt ndaj akuzave që qarkullonin në rrjet.
“E di që ju që jetoni në internet jeni vërtet të mërzitur, por unë nuk kam ripostuar asnjë video që flet për marrëdhënien time,” shkroi Hailey, duke shtuar: “Kaloni një të shtunë të bukur!”
Reagimi i saj erdhi pasi fansat e akuzuan se kishte shpërndarë një video të një TikToker-eje, e cila pretendonte se shumë marrëdhënie afatgjata funksionojnë vetëm sepse gratë “tolerojnë mediokritetin, abuzimin dhe barrën emocionale”, duke përmendur drejtpërdrejt martesën e Hailey dhe Justin Bieber si shembull.
Në video, TikToker-ja shkonte edhe më tej, duke e quajtur Justin Bieber “të varur”, dhe duke pretenduar se një partner me varësi nuk mund të jetë kurrë një partner i barabartë apo i shëndetshëm, duke lënë të kuptohet se Hailey “toleron” një sjellje të tillë.
Pas publikimit të videos, në seksionin e komenteve u shfaqën pretendime se Hailey e kishte ripostuar atë, gjë që nxiti reagime të shumta në rrjet. Disa fansa shprehën habi, ndërsa të tjerë sugjeruan se, nëse kishte ndodhur, mund të ishte një gabim.
Megjithatë, Hailey i mohoi kategorikisht këto pretendime, duke theksuar se nuk kishte shpërndarë asnjë përmbajtje që fliste për jetën e saj martesore.
Hailey dhe Justin Bieber janë të martuar që nga viti 2018 dhe janë prindër të një djali 1-vjeçar, Jack Blues. Pavarësisht thashethemeve të vazhdueshme për ndarje ndër vite, çifti ka dalë vazhdimisht publikisht i bashkuar.
Së fundmi, Justin Bieber ka qenë gjithashtu në qendër të vëmendjes për thashetheme lidhur me përdorimin e drogës, të cilat u mohuan nga përfaqësuesit e tij. Zëdhënësi i këngëtarit i quajti akuzat “të lodhshme dhe të dëmshme”, duke theksuar se çifti ndodhet në një periudhë të mirë pas ardhjes në jetë të djalit të tyre.