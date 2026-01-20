Habit Ibrahimovic, tregon si menaxheri i tij ia mori orën Rolex dhe Porsche’në

Në pjesën e dytë të bisedës me Zlatan Ibrahimoviq në Arena Sport, sulmuesi legjendar suedez foli veçanërisht emocionalisht për menaxherin e tij Mino Raiola, i cili vdiq katër vjet më parë.
Ibrahimoviq kujtoi një moment kyç në karrierën e tij – kontaktin e parë serioz me agjentët e futbollit dhe fillimin e bashkëpunimit me Mino Raiola, njeriun që më vonë shënoi rrugën e tij profesionale.
Ibrahimoviq zbuloi se në fillim nuk u besonte agjentëve, duke besuar se ata ishin të interesuar vetëm për përfitimin financiar, jo për lojtarin. Kjo është arsyeja pse bëri transferimin e madh nga Malmö te Ajax pa një ndërmjetës, gjë që më vonë i rezultoi kundër.
“Erdha te Ajax pa një agjent dhe kisha kontratën më të keqe në klub. Vetëm më vonë e kuptova se isha mashtruar dhe pastaj vendosa se kisha nevojë për një agjent”, tha Ibrahimoviq.
Ai përshkroi gjithashtu takimin e parë të pazakontë me Raiola, i cili, thotë ai, la një përshtypje të fortë. Zlatan mbërriti në takim me një Porsche të shtrenjtë dhe me një Rolex në dorë, duke u përpjekur ta impresiononte agjentin e ardhshëm, ndërsa Raiola erdhi plotësisht i relaksuar, pa asnjë luks.
“Mino vjen si Sopranos. I vogël, me bark… Unë erdha me një Porsche dhe me një Rolex për ta impresionuar. Ai erdhi i veshur normalisht. Hymë brenda, hengrem sushi,” kujtoi Ibra.
Gjatë darkës, Raiola nxori statistikat e sulmuesve më të mirë të Italisë – David Trezeguet, Christian Vieri dhe Filippo Inzaghi, dhe të gjithë kishin shifra mbresëlënëse. Pastaj ai tregoi efektin e Ibrahimoviq.
“Njëzet e shtatë ndeshje, tre gola. Ai thjesht më shikoi dhe pyeti: ‘Ku mund t’ju shes me këto shifra?’” kujtoi Ibrahimovic.
Zlatan u përgjigj se nuk do të kishte nevojë për një agjent nëse do të kishte statistika si të tjerët, dhe se në atë rast edhe nëna e tij mund ta shiste. Raiola pranoi se kishte të drejtë, por i tha se i duhej një mrekulli për të pasur sukses.
Me të dalë nga darka, Raiola ia bëri të qartë se nuk ishte i impresionuar nga makina apo ora, por vetëm nga rezultatet në fushë. Pavarësisht gjithçkaje, Ibrahimovic shpejt e telefonoi Raiolën dhe i kërkoi bashkëpunim.
Siç thotë ai, Raiola e testoi më tej. Ai ia mori Porsche-n dhe orët e tij, i dha një Fiat Stilo dhe i tha të përqendrohej ekskluzivisht në punë dhe stërvitje.
“Ai më tha se do të stërvitesha dy herë më shumë se më parë dhe se gjithçka që kisha bërë deri atëherë nuk vlente asgjë. Kisha respekt për të,” tha Ibrahimovic.
Rezultati i një qasje të tillë erdhi shumë shpejt. Pas vetëm tre muajsh bashkëpunimi, Raiola e shiti Ibrahimovicin te Juventusi, duke filluar kështu një nga ngjitjet më të mëdha në historinë e futbollit modern.