Habit Henry, pas përmbysjes së Barcelonës: “Ndeshja e madhe ishte një tjetër”

Fitorja dramatike 4-5 e Barcelonës ndaj Benfikës e ka lënë pa fjalë Thierry Henry. Goli i Raphinha ndezi një sherr dhe polemika në fushë dhe pas ndeshjes, pasi (ndoshta) ishte i ndikuar nga një faull. Në studion e emisionit të CBS Golazo për Ligën e Kampionëve ndodh një skenë e pabesueshme. Carragher ngriti duart, hoqi syzet dhe lëvizi i emocionuar në vendin e tij. Richards e përjetoi me të njëjtin pasion këtë moment, duke i rënë tavolinës dhe duke humbur madje edhe një kopse nga mënga e këmishës. Edhe moderatorja, Kate Abdo, nuk mbeti pas, duke u lënë e tërhequr nga entuziazmi.

Por ish-sulmuesi francez qëndron i pandryshuar, me një reagim të ftohtë dhe surprizues: është si një statujë, fytyra e tij nuk tregon asnjë emocion. I kapur pas fletëve, me duart e shtrënguara, duket sikur ka humbur fjalët. Çfarë i ka ndodhur dhe pse ky qëndrim? Henry ka luajtur për Barcelonën për tre vite (2007-2010), por nuk jep asnjë shenjë emocionuese.

Vetëm pak më vonë ai e gjen zërin dhe jep një analizë të ftohtë e kritike për paraqitjen e Barcelonës. Ai hyn në rolin e trajnerit të skuadrës katalanase, Hansi Flick, dhe komentet e tij nuk janë aspak të këndshme për tifozët spanjollë. “Kur je trajner dhe kthehesh në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes, nuk je edhe aq i lumtur për atë që ndodhi,” – shpjegoi Henry. – “Një situatë e tillë është sigurisht e jashtëzakonshme dhe emocionuese, por shumë gola erdhën nga gabime. A do të them që ishte një ndeshje e madhe? Jo, sepse e madhe ishte Atlético Madrid–Leverkusen (përfunduar 2-1 për colchoneros pas një përmbysjeje, red.).”

Barcelona's late winner had @MicahRichards popping off pic.twitter.com/u3ZdA5j3wh

Analiza e ish-kampionit të botës vazhdon dhe prek shumë aspekte të lojës që nuk mund të anashkalohen. Ai shikon anët negative, gabimet që mund të kishin kushtuar shtrenjtë, pasiguritë e shumta në mbrojtje, madje edhe ato qesharake. Henry flet si një ekspert i fushës dhe jo si tifoz. “Kur shikon rezultatin, pothuajse nuk dëshiron të analizosh golat. Mund të flasësh vetëm për atë që është bërë mirë dhe çfarë jo,” – shtoi ai, duke kritikuar sidomos gabimet e shumta në mbrojtje dhe ato të portierit Wojciech Szczesny.

“Së fundmi, ke pësuar katër gola dhe disa prej tyre ishin të evitueshëm. Po, u riktheve në lojë, por nuk duhej të ishe kurrë në atë situatë. Fitove, por nuk është normale të pranosh kaq shumë gola në këtë mënyrë. Edhe trajneri i Benfikës gaboi rëndë, sepse të jesh në avantazh 4-2 dhe të humbasësh 5-4 është e papranueshme”.

Barcelona completed a Champions League comeback for the ages, but will Hansi Flick be pleased with his side's performance?

Thierry Henry weighs in on an unforgettable 5-4 result for the Blaugrana pic.twitter.com/gIyIIzSNGa

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 21, 2025