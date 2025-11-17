Haaland zbulon çfarë i bëri Mancini: “Më prekte nga by*ha, i thashë faleminderit”

Për Italinë ndeshja me Norvegjinë ishte një dështim total. Objektivi nuk ishte sigurisht të fitohej me nëntë gola diferencë, por të paktën të fitohej për ta mbyllur mirë grupin; në vend të kësaj përfundoi 4-1 për kundërshtarët, të cilët në fund të ndeshjes bënë ç’të donin. Nusa dhe Bobb bënë çfarë deshën në krahë, Haaland u zgjua dhe shënoi dy gola, praktikisht me dy goditje në portë. Bomberi i Manchester City pas ndeshjes shpjegoi se kishte gjetur motivimet e duhura nga sjellja e mbajtur nga Mancini ndaj tij, të cilin e talli në mënyrë ironike në fund të Itali–Norvegji.
Itali–Norvegji 1-4
Norvegjia e dinte se në Milano do të siguronte matematikisht kualifikimin për Botërorin 2026. Haaland para ndeshjes kishte folur për Italinë, për San Siron dhe për Pio Espositon, në një mënyrë pothuajse mburravece. Pikërisht bomber i ri i Interit shënon golin e avantazhit, që Italia e mban deri në minutën e 70-të kur barazon Nusa dhe ndeshja ndryshon. Me dopietën e Haaland dhe golin e Strand Larsen rezultati final bëhet madje 4-1! Një Caporetto, sepse kishin kaluar 70 vjet që Italia nuk humbte kaq keq në shtëpi.
Dueli mes Haaland dhe Mancini
Haaland ishte njeriu i faqes së parë, është simboli i një skuadre të fortë që do të luajë për herë të katërt Botërorin. Pas ndeshjes, ende me uniformë, në San Siro, mbreti i bomberëve u paraqit në televizionin norvegjez dhe duke folur për ndeshjen u ndal te sjellja e Gianluca Mancinit; për mbrojtësin e Romës nuk pati fjalë të ëmbla, madje e thumbuan.
Siç mund të imagjinohej lehtë, Mancini përdori mënyra të ashpra, të mprehta për të provuar të frenonte Haaland, pa i kaluar kurrë kufijtë, sepse asnjë karton nuk iu dha lojtarit verdhekuq, por ai përdori disa hile të kohëve të vjetra. Mori edhe një të verdhë në një moment dhe gjatë një sherri me Mancinin u mbajt prej shokut të skuadrës, Donnarumma. Ajo lloj markimi “vintage” e zemëroi norvegjezin, i cili nga ato provokime, me fjalët e tij, mori forcë dhe motivim.
Jo rastësisht pak minuta më vonë shënoi dy herë: “Mancini filloi të më prekte të pasmet kur rezultati ishte 1-1, mendova: ‘Çfarë po bën?’. Pastaj u karikova dhe i thashë: ‘Faleminderit për motivimin, hajde’. Shënova dy gola dhe fituam ndeshjen 4-1. Kështu që e falënderoj”.
Haaland om duellen med Mancini pic.twitter.com/8lGJHCKd98
— Endre Lübeck (@endrelub) November 16, 2025
Të fitosh 4-1 në Itali është speciale
Në Norvegji po flitet pothuajse më shumë për këtë çështje sesa për kualifikimin, ashtu edhe në rrjetet sociale ku po shpërthejnë komentet mbi fjalët e Haaland, në të cilat ai drejton gishtin ndaj Mancinit dhe mënyrave të tij për ta markuar dhe provokuar. Qendërsulmuesi më i fortë në botë, megjithatë, lavdëroi edhe skuadrën duke festuar suksesin në Itali: “Kjo është ndoshta ndeshja më mbresëlënëse e bërë deri tani nga skuadra. Të fitosh 4-1 këtu është vërtet speciale. Kjo fitore tregon që ne jemi të paparashikueshëm. Skuadrat e rëndësishme tani po na marrin me të vërtetë në konsideratë”.