Haaland tallet: “Espositon nuk e njoh! Do e pësoj nga fjalët kur të më bëjë 3 gola”

Gjatë konferencës së gjatë për shtyp të Haaland dhe të trajnerit të Norvegjisë Solbakken, në prag të ndeshjes kundër Italisë, nuk mungoi një moment sikleti. Një gazetar italian i kërkoi qendërsulmuesit norvegjez të Manchester City Erling Haaland një mendim për Pio Esposito, talentin e ri të Interit dhe të Kombëtares Italiane. Qendërsulmuesi norvegjez bëri një pauzë të shkurtër, duke u parë përreth, dhe u përgjigj me sinqeritet: “Më vjen keq, por duhet të jem i sinqertë: nuk e njoh. Ndoshta këto fjalë do të kthehen kundër meje nëse ai do të shënojë tre gola, por për momentin nuk e di. Me siguri, nëse luan me Italinë, do të ketë cilësi”.
Kapelë bejzbolli e bardhë e vënë mbrapsht, flokë të gjatë biondë që bien mbi dresin e Norvegjisë, buzëqeshje të gatshme dhe bujare për gazetarët italianë: ja Erling Haaland, qendërsulmuesi më i fortë në botë, gati të shkelë San Siron si kundërshtar për herë të parë. “Kam qenë dy herë si spektator – tregon i kënaqur – një herë për një ndeshje të Milanit dhe një herë për koncertin e Coldplay në 2017. Duhet të them se më ka pëlqyer më shumë i dyti”.
Haaland e ëndërra e Botërorit
Sulmuesi norvegjez shikon tashmë drejt së ardhmes: “Na mbetet një hap i fundit përpara se të festojmë dhe të realizojmë një ëndërr. Le ta marrim me qetësi, hap pas hapi”. Për një goleadë të mundshme kundër Italisë, ai shaka: “Kam përvojë dhe e di që në futboll asgjë nuk është e sigurt. Ndjej përgjegjësinë mbi shpatullat e mia, sepse pjesa më e madhe e fatit të skuadrës varet nga unë. Norvegjia nuk ka marrë pjesë kurrë në një Kupë Bote që kur jam lindur, dhe tani kemi mundësinë ta bëjmë. Emocioni është i jashtëzakonshëm, edhe për babanë tim që luajti në edicionin e 1994 në Shtetet e Bashkuara. Po punoj për këtë objektiv prej gjashtë vitesh dhe dua të vazhdoj të jem protagonist me Kombëtaren time”.
E ardhmja në Itali
Shtyllë e Manchester City dhe kampion i padiskutueshëm, Haaland nuk përjashton një të ardhme në Itali: “Më pëlqen vendi juaj, nuk i dihet kurrë çfarë do të ndodhë, por për momentin jam mirë aty ku jam”. Me 53 gola në 47 paraqitje me Norvegjinë dhe 14 gola në kualifikuese, ai buzëqesh kur i pyesin nëse është më i forti në rolin e tij: “E di që do të donit të flisja për veten në një mënyrë të caktuar… por nuk bie në grackë. Përqendrohem te puna ime: të shënoj sa më shumë gola të jetë e mundur dhe t’ua lë të tjerëve gjykimin”.
Së fundi, dy fjalë për sfidën me shokun e skuadrës Gigio Donnarumma: “Është një nga portierët më të mirë në botë dhe një person i mirë. Nuk përjetoj emocione të veçanta duke e përballur, përveç kur kam luajtur kundër Borussia Dortmund, ish-skuadrës sime”.