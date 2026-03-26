Haaland paguan 115mijë euro për një dorëshkrim të lashtë viking: ia dhuron Norvegjisë

Jo vetëm gola dhe trofe: Erling Haaland rikthehet të flitet për një gjest të pazakontë. Sulmuesi norvegjez i Manchester City, fitues i fundit i Carabao Cup, ka vendosur të investojë një shumë të konsiderueshme – rreth 115.000 euro – për të fituar një dorëshkrim të rrallë të shekullit XVI të lidhur me historinë e vendit të tij.
Bëhet fjalë për një edicion të çmuar të vitit 1594 të “Sagave të Mbretërve” të Snorri Sturluson, historian i famshëm islandez, veprat e të cilit tregojnë sagat e mbretërve vikingë. Një pjesë unike, me vlerë të madhe kulturore, e blerë në ankand së bashku me babanë Alf-Inge Haaland për mbi 1,3 milionë korona norvegjeze, duke vendosur edhe një rekord kombëtar në sektorin e librave.
Por ajo që e bën edhe më të rëndësishëm këtë blerje është destinacioni përfundimtar i dorëshkrimit. Haaland ka vendosur ta dhurojë atë në komunën e tij të origjinës në Norvegji, duke i mundësuar kështu komunitetit lokal të ruajë dhe të vlerësojë një pjesë të rëndësishme të historisë së vet.
Haaland e dorëshkrimi viking me vlerë 115 mijë euro
Një gjest që shkon përtej koleksionizmit të thjeshtë dhe që nënvizon lidhjen e fortë të lojtarit me rrënjët e tij. Në një epokë ku futbolli është gjithnjë e më global dhe i largët nga traditat lokale, zgjedhja e sulmuesit përfaqëson një sinjal të fortë, i aftë të bashkojë sportin, kulturën dhe identitetin.
Vetë Haaland ka shpjeguar se si librat mund të jenë mjete të fuqishme, të afta për të frymëzuar dhe për të bërë njerëzit të ëndërrojnë: “Po jetoj ëndrrën time, por fatkeqësisht është në dispozicion të shumë pak njerëzve. Kam parë se si librat u mundësojnë shumë njerëzve të ëndërrojnë dhe të realizojnë ëndrrat e tyre”. Një mesazh që reflekton edhe rrugëtimin e tij personal: nga një talent i ri norvegjez në një nga futbollistët më dominues në botë.
Edhe një herë, pra, Erling Haaland tregon se di të lërë gjurmë jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj, me një gjest që tregon shumë për vizionin dhe vlerat e tij.