Haaland goditet nga autobusi: tre qepje për norvegjezin pas ndeshjes me Finlandën

Haaland gjithmonë qëllon në portë, me sa duket jo vetëm atë të futbollit, por edhe atë të autobusit. Ylli i Manchester City ka qenë protagonist i një dëmtimi aksidental që i ka lënë hematoma dhe tre qepje. Pas miqësores me Finlandën, të fituar 1-0 me gol të Haaland, sulmuesi ka qenë viktimë e një incidenti me derën e bagazheve të autobusit të Kombëtares. Pasi u godit, mjeku i ekipit e mjekoi menjëherë dhe nga brenda hotelit ylli u shfaq në rrjete sociale duke bërë shaka me tifozët. I ngacmuar nga fansat për një sherr të mundshëm me dikë, lojtari i City-t tregoi me shaka Martin Odegaard si përgjegjës, duke përmendur rivalitetin në Premier League mes tij dhe shokut të tij të Kombëtares, njëkohësisht mesfushorit ofensiv të Arsenalit.
Norvegjia e shfrytëzoi këtë miqësore për t’u përgatitur për ndeshjen e ardhshme të grupit I të kualifikimeve për Botëror. Moldavia do të jetë kundërshtari i tyre i radhës, një ndeshje e rëndësishme për të mbetur të pamposhtur dhe për t’u konfirmuar në krye të grupit, në dëm të vetë Italisë së Gattusos. Pavarësisht goditjes së marrë, Haaland pritet të jetë në fushë dhe tre qepjet nuk duhet të jenë një pengesë e madhe për sulmuesin.
Haaland është vetëm i fundit në një seri të gjatë ngjarjesh fatkeqe ku protagonistë janë autobusët dhe lojtarët. Ka ndodhur në vitin 2017, kur pak para finales së Superkupës së UEFA-s mes Real Madrid dhe Manchester United, Cristiano Ronaldo i shpëtoi një rreziku. Ylli i Blancos, pa e vënë re një leckë në shkallët e përparme, rrezikoi të rrëshqiste dhe të binte. Reflekset e shpejta i shmangën portugezit një dëmtim pak para ndeshjes.
Kjo ndodh gjithnjë e më shpesh edhe gjatë parakalimeve të festimit. Si në maj 2025, kur Inigo Martinez, i pushtuar nga entuziazmi i fitores së titullit me Barcelonën, humbi ekuilibrin dhe rrëshqiti nga çatia e hapur e autobusit. Për fat të tij, pesha ra nga brenda mjetit. Një fat i ngjashëm mund t’i kishte ndodhur edhe Jack Grealish, shokut të skuadrës së Haaland në vitin 2024, i cili, i kapur nga gëzimi i tepruar, rrezikoi nga ana e tij të binte nga çatia.
Erling Haaland has been hit in the face by a bus door. ☹️ pic.twitter.com/jTYMP8G0zP
— mcfc lads (@mcfc_lads) September 7, 2025
Përplasja mes Haaland dhe autobusit: dinamika e incidentit
Një përplasje e vërtetë mes titanish dhe megjithëse norvegjezi shpesh përkufizohet si “cyborg”, fitues doli autobusi i Kombëtares. Menjëherë pas miqësores me Finlandën, Kombëtarja u kthye në Oslo, selia e Kombëtares norvegjeze, për të pushuar dhe për t’u përgatitur për ndeshjen ndaj Moldavisë. Sulmuesi zbriti nga mjeti dhe qëndroi pranë pjesës së pasme, fatkeqësisht për të, ndarja e bagazheve u hap duke e goditur pranë gojës. Sipas raportimeve të të pranishmëve, Haaland ka bërtitur nga dhimbja përpara se të ndihmohej nga mjeku i ekipit, Ola Sand. Pasi u kthye në hotel, ai postoi në rrjete sociale selfie pas përplasjes, duke bërë shaka me tifozët për pamjen e tij të re.
Për të, 3 qepje ishin të nevojshme për të ndalur daljen e gjakut nga buza. Një plagë e vogël, e pritur me simpati nga vetë lojtari, që nuk pritet të ndikojë në pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e ardhshme kundër Moldavisë. Norvegjia, që ka një ritëm të admirueshëm, kryeson grupin I me 4 fitore në po aq ndeshje të luajtura, një total prej 12 pikësh që e bën, për momentin, mbajtësen e vendit për kualifikimin direkt në Botërorin 2026. Ndeshja e kthimit me Italinë, e parashikuar për 16 nëntor, do të jetë sfida e fundit e grupit.