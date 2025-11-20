Haaland, dikush e pikasi 7 vjet më parë e nuk ishte i futbollit: “Mbajeni mend emrin”

Erling Haaland tani është golashënuesi i frikshëm i gjithë Europës, por nuk është shumë e largët koha, kur askush nuk e njihte. Ajo që bën përshtypje në adoleshencën e sulmuesit norvegjez është se njeriu që e pikasi 7 vjet më parë duke lajmëruar atë që Erling do të bëhej, nuk kishte lidhje me futbollin. E tani Haaland dëshiroi të kujtonte atë që, disa vite më parë, kishte parë tek ai një potencial të konsiderueshëm kur ai ishte pothuajse një “zotëri askush”.
Erling Haaland rikthen një post nga e kaluara, kishte dikush që e kishte vënë re
Ishte viti i largët 2018 dhe një Erling Haaland i ri shënonte me fanellën e Molde në vendlindje. Ai djalë sapo kishte bërë 18-vjeç tregonte se kishte një instinkt goli jo të zakonshëm, edhe pse nuk kishte dukshmërinë që do të merrte vetëm disa muaj më vonë te Salzburgu. E megjithatë ishte dikush që në Twitter shkroi: “Është një djalë që shënon me një lehtësi mbresëlënëse këtu në kategorinë më të lartë norvegjeze dhe është vetëm 18 vjeç. Mbajeni mend këtë emër: Erling Braut Haaland”.
I remember this name pic.twitter.com/vls6F5OoLa
Shkëmbimi i batutave në rrjetet sociale
Bëhej fjalë për përdoruesin Fredrik, grafik & dizajner, i cili pra e solli në vëmendje djalin e artit norvegjez. Haaland e riktheu atë tweet dhe e ripostoi duke shoqëruar ato fjalë me këtë mbishkrim: “Unë e mbaj mend këtë emër”. Një arsye krenarie për autorin e postimit, i cili nga ana e tij ishte i pabesueshëm për atë që kishte ndodhur: “Kjo është një marrëzi! Kam përjetuar tashmë momente të çmendura në Twitter, por të hap aplikacionin dhe të shoh sulmuesin më të mirë në histori që poston dhe më etiketojnë është gjëja më e çmendur deri tani”.
Me pak fjalë, Haaland hoqi një kënaqësi, duke kujtuar kë kishte vënë re qëkur ishte një djalosh premtues që ëndërronte të ndiqte gjurmët e të atit. Një talent ende i papërpunuar, që asokohe tërhiqte vëmendjen vetëm të pasionantëve më të vëmendshëm të kampionatit norvegjez, por që tashmë lëshonte të kuptohej urinë dhe egërsinë realizuese që njohim sot. Rikthimi i atij tweet-i të vjetër dukej pothuajse si një mënyrë për të mbyllur një rreth, një gjest mirënjohjeje ndaj atij që kishte besuar tek ai përpara se të bëhej një fenomen global. Dhe në këto ditë ku është folur kaq shumë për emra, profile dhe “të rinj të panjohur”, çdo referencë është plotësisht rastësore.