Gyokeres në gjyq për transferimin e tij: menaxheri i përfshirë për lidhje me krimin

Pothuajse gjithçka gati për rikthimin në fushë të Endrick, një nga lojtarët më të shumëpritur që tifozët duan ta shohin në aksion te Real Madrid, nën drejtimin e Xabi Alonsos. Talenti brazilian u ndal që nga maji i kaluar, për shkak të një shtrëngimi të pësuar te muskujt iskiotibialë, që përbëjnë pjesën e pasme të kofshës. Që nga ai moment ka kryer ekskluzivisht punë individuale, sidomos në palestër. Dhe ka treguar në rrjetet sociale efektin e gjithë atij punimi: një fizik me muskuj impresionues, aq sa shtyu Gabriely Miranda, bashkëshorten e tij të re, në një koment të habitur nën postim: “O Zot… çfarë burri!”.

Endrick dhe fiziku i ri i ndërtuar në palestër: tregon muskuj impresionues
Endrick pritet të jetë sërish në dispozicion të Real Madridit menjëherë pas pushimit të kombëtareve. Një pauzë e dobishme për talentin brazilian, i cili po përballet me fazën përfundimtare të rikuperimit të gjatë që e mbajti jashtë loje pothuajse gjatë gjithë verës: i dëmtuar në maj, ai pësoi një rikthim të keq në korrik, pas dëmtimit të bicepsit femoral të këmbës së djathtë. Për këtë arsye, sulmuesi nëntëmbëdhjetëvjeçar i Real Madridit nisi një stërvitje intensive në palestër çdo javë për disa muaj, me synim rritjen e masës muskulore.

Komenti i Gabriely Miranda, e martuar gjatë kohës së rikuperimit: “O Zot… çfarë burri!”
Efektet e seancave me pesha u shfaqën në gjithë fuqinë e tyre në momentin kur Endrick theu heshtjen edhe në rrjetet sociale dhe postoi disa fotografi që e shfaqin teksa kryen ushtrime trupore dhe me manubra. Duke treguar një fizik impresionues, me një masë muskulore dukshëm më të rritur krahasuar me periudhën para dëmtimit. Një transformim aq i dukshëm sa edhe bashkëshortja e tij Gabriely Miranda, të cilën e martoi pikërisht gjatë pushimit për shkak dëmtimi, pasi pa fotot që futbollisti brazilian publikoi në Instagram, komentoi e habitur: “S’qenka e mundur, çfarë burri!”.

Endrick i dëmtuar: çfarë pësoi dhe kur do të rikthehet te Real Madrid
Endrick ishte i detyruar të humbiste gjithë Botërorin për Klube me Real Madridin, përveçse nuk pati asnjë mundësi t’i vinte në dispozicion Ancelottit edhe për thirrjet e fundit të Brazilit. Duket se ishte afër rikthimit që disa javë më parë, por një rikthim i dëmtimit ngadalësoi rrugën e tij të rikuperimit. Sulmuesi i ri, që ndërkohë përfitoi edhe për t’u martuar, vendosi t’i nënshtrohej një “kurimi intensiv” për të rritur masën muskulore dhe për të shmangur kështu komplikime të tjera.

