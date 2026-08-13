Gushti nuk e ndaloi dot: Sot 75 ditë protestë përballë qeverisë

Protesta qytetare kundër qeverisë pritet të zhvillohet edhe këtë të enjte në Tiranë, duke hyrë në ditën e 75-të të mobilizimit të pandërprerë.
Qytetarët pritet të mblidhen në sheshin “Skënderbej” dhe më pas të marshojnë drejt Kryeministrisë, ku do të përsërisin kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Protestuesit kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë, ndërsa kanë deklaruar se protesta do të vijojë çdo ditë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Prej 75 ditësh, protestuesit kundërshtojnë politikat dhe vendimet e qeverisë, duke i konsideruar ato në dëm të interesit publik dhe pasurive kombëtare. Kërkesa kryesore e tyre mbetet largimi i Edi Ramës dhe qeverisë që ai drejton.