Gueye çmendet, godet shokun e skuadrës dhe përjashtohet: e tërheqin zvarrë jashtë

Episod pak të thuash i çuditshëm gjatë Monday Night të Premier League mes Everton dhe Manchester United. Një lojtar i skuadrës vendase, Idrissa Gana Gueye, u përjashtua për një gjest të keq jo ndaj një kundërshtari, por ndaj një shoku skuadre. Skena surreale gjatë pjesës së parë të ndeshjes, me mesfushorin senegalez tërhequr pothuajse zvarrë jashtë nga shokët e tij.
Pse Gueye u përjashtua për agresion ndaj një shoku skuadre
Gueye hyri në konflikt me mbrojtësin Michael Keane në minutën e 13-të. Gjithçka nisi nga një debat pas një keqkuptimi në fushë: lojtari afrikan, në rikthim, kërkoi një pasim në zonën e tij drejt shokut, i cili megjithatë mbeti i palëvizur duke u lënë të parakalohej nga një kundërshtar që u afrua pranë golit. Pas përfundimit të aksionit, Gueye iu afrua Keane duke bërtitur diçka dhe duke marrë një përgjigje po aq të ashpër.
Kartoni i kuq për Gueye, lojtari afrikan humb kontrollin
Në një moment, lojtari ish-PSG i dha një shuplakë Keane, i cili fatmirësisht nuk reagoi, por u mjaftua ta largonte Gueye duke e qortuar hapur. Arbitri, i afërt me aksionin, nxori kartonin e kuq për futbollistin e vitit 1989, i cili e humbi edhe më tej kontrollin dhe vazhdoi të shante mbrojtësin. Vendimtare ndërhyrja e Pickford dhe e shokëve të tjerë, të cilët u përpoqën ta qetësonin dhe e larguan me vështirësi nga fusha. Asnjë pendesë e menjëhershme pra nga senegalzi, krejtësisht jashtë kontrollit.
Çfarë thotë rregullorja në këto raste, përjashtim i drejtë
Por çfarë thotë rregullorja në këto situata? Vendimi i arbitrit është i drejtë, sepse rregullat e IFAB parashikojnë — në rast sjelljeje të dhunshme, shumë të pandershme ose antisportive të rëndë — sanksionin më të rëndë. Kjo pavarësisht faktit nëse viktima e episodit është kundërshtar, shok skuadre, zyrtar gare apo persona të tjerë të pranishëm në zonën teknike.