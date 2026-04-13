Guardiola zbulon pse City fiton gjithmonë në fund të sezonit: “Nuk po bëj shaka”

Premier League dukej se ishte në duart e Arsenal, por humbja kundër Bournemouth ka hapur një dritare për Manchester City, i dyti në -6, por me një ndeshje për të rikuperuar. Përballja direkte e së dielës do të jetë vendimtare dhe skuadra e Guardiola-s mbërrin me moral më të lartë, pavarësisht dy barazimeve në pesë ndeshjet e fundit. Ka korrigjuar kursin prej disa muajsh dhe synon të fitojë titullin duke shfrytëzuar një “armë sekrete” që ka qenë gjithmonë para syve të të gjithëve.
Pse rendimenti i City-t përmirësohet gjithmonë në fund të sezonit? Guardiola tregon lart dhe nuk ka dyshime: “Dielli”. Nuk është një shaka, edhe pse gazetarët e pranishëm në konferencë shpërthejnë në të qeshura, por një teori serioze e zhvilluar nga trajneri, i cili pas shumë vitesh në Manchester ende nuk është mësuar me klimën angleze. Në muajin prill ka fituar 29 ndeshje nga 32, një bilanc i jashtëzakonshëm që edhe një herë ushqen shpresat për përmbysje.
Pep Guardiola insists that Man City's winning record in April is because of the sun☀️🤣
— Hayters TV (@HaytersTV) April 12, 2026
Arma sekrete e Manchester City është dielli
Duket si shaka dhe ndoshta ka një dozë ironie, por Guardiola është shumë serioz kur u shpjegon gazetarëve se lojtarët e tij performojnë shumë më mirë kur ka diell: “Jo, nuk po bëj shaka. Në Manchester nuk ka kurrë diell. Po të kishte diell në nëntor, do të ishim kampionë të Premier League në janar. Është dielli, me të vërtetë. Humori është më i mirë…”. Fatkeqësisht për të, Manchester nuk është një qytet me diell dhe këtë avantazh mund ta shfrytëzojë vetëm në muajt e fundit të kampionatit.
Në fakt, në periudhën e fundit gjithçka po shkon sipas planeve dhe ka ende mundësi të synojë titullin me gjashtë javë nga fundi, me përballjen direkte me Arsenal-in përpara dhe një ndeshje ende për t’u rikuperuar. Ka hapësirë për një tjetër përmbysje dhe City duket se ka mentalitetin e duhur për ta provuar. Përveç diellit, ka edhe një faktor tjetër që luan në favorin e tij: “Një nga sekretet që kemi pasur si klub është se pas sukseseve kemi qenë mjaftueshëm të përulur dhe të qetë për të pyetur veten se çfarë duhet të bëjmë për të qëndruar në majë. Kjo është gjëja më e vështirë”. Një mësim për të gjithë nga një prej trajnerëve më të mirë në botë, që mund ta mbyllë me bujë eksperiencën e tij në Premier League.