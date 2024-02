Guardiola tregon skuadrën që i frikësohet: “Inter po fluturon, mundi Atleticon e do fitojë kampionatin”

Pep Guardiola kupton mirë nga futbolli dhe nga Anglia vazhdon të nënvizojë paraqitjet e Inter në Itali dhe Champions. “Inter po fluturon në Serie A dhe nëse nuk ndodh diçka e çuditshme, ata do të fitojnë titullin. Zikaltrit i fitojnë ndeshjet me tre ose katër gola diferencë – deklaroi menaxheri i Manchester City, duke u rikthyer për të vlerësuar performancën e Inter -. Në Champions League mundi një kundërshtar të jashtëzakonshëm si Atletico Madrid në ndeshjen e parë të raundit të 1/8. Ata janë vërtet të fortë”.

“Vitin e kaluar para finales së Champions League kishte nga ata që mendonin se ishim me fat që i gjetëm përballë. Por e patë se çfarë ndeshje doli të ishte – vazhdoi Guardiola, duke u kthyer në aktin e fundit të Champions sezonin e kaluar –. E dinim që ishin të fortë dhe tani të gjithë e kuptojnë këtë”.

Pep Guardiola: "Look at Inter now, flying in Italy, and last season it was, ‘Ah Inter Milan in the #UCL…’ We knew, how tough. Now they’re going to win the Italian league and next time it’s winning three or four goals a game. In the #UCL they beat an incredibly tough opponent…"

