Guardiola tregon pse nuk pa PSG-Bayern por sfidën e League One: “Kishte lojtarë mu*i”

Të martën në mbrëmje të gjithë të apasionuarit pas futbollit qëndruan në shtëpi për të parë në TV ndeshjen shumë të pritur të vajtjes së gjysmëfinaleve të Champions League mes PSG dhe Bayern Munich dhe u shpërblyen me një spektakël të jashtëzakonshëm. Të gjithë përveç njërit, Pep Guardiola, i cili me një zgjedhje që habiti shumëkënd shkoi të shohë në “Edgeley Park” ndeshjen e League One mes Stockport County dhe Port Vale, të fituar në mënyrë surprizë nga miqtë, duke humbur kështu 5-4 të skuadrës së Luis Enrique.
Trajneri i Manchester City, që po lufton për titullin në Premier League me Arsenal pasi ka rikuperuar një diferencë që disa javë më parë dukej përfundimtare, preferoi të ndjekë një ndeshje të kategorisë së tretë në vend që të shijonte më të mirën që ofron aktualisht futbolli botëror.
Shpjegimi në konferencë për shtyp
Zgjedhja e veçantë e bëra nga Guardiola ishte objekt i një pyetjeje gjatë konferencës për shtyp përpara ndeshjes së radhës së City në fushën e Everton. Pep u përgjigj me ironi, duke shkaktuar të qeshura te gazetarët kur tha se cilësia shumë e ulët e trajnerëve dhe lojtarëve të përfshirë në ndeshjen e Champions nuk e kishte bindur ta shihte atë.
Pep Guardiola on why he went to watch Stockport County vs Port Vale: “I saw the calendar. PSG vs Bayern Munich. Disaster game. Managers are not good. Really shit players…
I’m in love with English football, so I went to Stockport!” 😍
🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/jKaQdXKJfe
— City Report (@cityreport_) May 1, 2026
“Një ditë më parë pashë kalendarin – tha 55-vjeçari katalanas – pashë që do të luanin PSG dhe Bayern Munich dhe mendova: ‘Bah, çfarë ndeshjeje e tmerrshme’. Trajnerë jo të mirë, lojtarë vërtet të dobët, kështu që… unë jam i dashuruar me futbollin anglez dhe vendosa të shkoj në Stockport (që ndodhet pranë Mançesterit, shënim)”.
Përtej shakasë, Guardiola më pas reflektoi mbi shumëllojshmërinë e filozofive të futbollit që dominojnë aktualisht në Europë: “Kjo është bukuria e futbollit. Unë dhe ti nuk jemi të njëjtë. Futbolli është kështu, secili ka stilin e vet. Ishte një ndeshje e bukur. Edhe Atletico Madrid-Arsenal ishte një ndeshje e bukur. Sigurisht, kur shënon nëntë gola në një gjysmëfinale, është fantastike. Futbolli duhet pranuar në mënyra të ndryshme”.