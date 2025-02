Guardiola tërbohet me gazetarin pas shortit:“Më bën prapë këtë pyetje të pakuptimtë?”

Pep Guardiola zgjodhi të vetëcensurohej pas shortit të fazës play-off të Champions League, që e vuri Manchester City përballë Real Madrid. Arsyeja e zemërimit të tij nuk ishte vlera e kundërshtarit të radhës (alternativa e vetme ishte Bayern Munich), por kalendari i ngjeshur dhe i vështirë i ndeshjeve për skuadrën e tij. Ai drejtoi gishtin nga Premier League, duke kritikuar mungesën e mbrojtjes për ekipet angleze që përfaqësojnë vendin në Evropë.

Gjatë konferencës për shtyp pas shortit, spanjollit Guardiola iu bë një pyetje e drejtpërdrejtë: A duhet që kampionët e Premier League të marrin më shumë mbështetje nga autoritetet vendase në lidhje me kalendarin e ngarkuar? Kjo e acaroi trajnerin katalanas, i cili iu përgjigj me nervozizëm gazetarit: “Më bën përsëri këtë pyetje të pakuptimtë pas kaq shumë vitesh? Mos më bëj të them diçka të pasjellshme”.

Guardiola, mesazhi u kuptua qartë

Duke vijuar fjalën e tij, ai sqaroi më tej: “Kështu ka qenë gjithmonë, prej shumë vitesh. Mbaj mend që edhe Alex Ferguson, José Mourinho dhe Arsène Wenger janë ankuar njësoj. Më mirë të fokusohemi te ndeshjet”. Kjo situatë reflekton tensionin në rritje te Guardiola, në një sezon më të vështirë se sa pritej për Manchester City, që siguroi kalimin në fazën tjetër të Champions League vetëm falë fitores në ndeshjen e fundit kundër Club Brugge.

Kalendari i zjarrtë i Manchester City

Kampionët e Anglisë pritet të përballen me një periudhë të ethshme që nis më 2 shkurt në transfertën ndaj Arsenal. Pas një ndalese në FA Cup kundër Leyton Orient, më 11 shkurt i pret sfida e parë e Champions League kundër Real Madrid. Vetëm katër ditë më vonë, Newcastle do të zbarkojë në Etihad, ndërsa ndeshja e kthimit me madrilenët është planifikuar për 18 shkurt. Për ta bërë edhe më të vështirë kalendarin, më 23 dhe 26 shkurt City do të përballet me dy supersfida ndaj Liverpool dhe Tottenham.