Guardiola kapet me kameramanin pas humbjes së Manchester City: i heq kufjet, e qorton

Humbja 2-1 e Manchester City në fushën e Newcastle lë pasoja të rënda edhe pas tri goditjeve të fundit të bilbilit. Sapo përfundoi ndeshja, Pep Guardiola duket dukshëm nervoz: së pari shkon të kërkojë Bruno Guimaraes për shpjegime mbi kontaktin me Donnarumma gjatë golit vendimtar të Barnes, pastaj tensioni zhvendoset tek një protagonist i papritur, një kameraman që po filmonte skenën në kufirin e fushës.
Ndërsa trajneri i Citizens diskuton me mesfushorin brazilian, një operator televiziv afrohet për të kapur më nga afër përballjen. Në atë moment Guardiola ndryshon objektivin: ndalon ecjen, shkon drejt kameramanit, i qëndron përballë, i heq kufjen nga veshi dhe i flet nga afër. Lëvizjet e buzëve nuk janë të qarta, por gjuha e trupit tregon një qortim të drejtpërdrejtë dhe aspak të qetë. Videoja, e shpërndarë menjëherë në rrjetet sociale, bëhet virale dhe ushqen tregimin e një nate me nervozizëm të madh për trajnerin e Manchester City.
Konteksti dhe reagimi zyrtar
Situata nuk ndihmon për të qetësuar emocionet: ky humbje komplikon garën për titullin në Premier League, City proteston për disa episode të diskutueshme (nga penalltia e mohuar për Foden deri te supozimi i faullit mbi Donnarumma në aksionin e 2-1) dhe diferenca me Arsenal rrezikon të rritet. Megjithatë, Guardiola përpara kamerave zgjedh linjën zyrtare të minimizimit. Ai shpjegon për gazetarët vetëm: “Pyeta çfarë ndodhi midis tij dhe Donnarumma dhe është në rregull. Nuk ka ndodhur asgjë”, duke tentuar të mbyllë çdo shteg polemike mbi përballjen me Guimaraes dhe grindjen me operatorin TV.
Një histori e gjatë tensioni me kamerat
Ky episod futet në një raport gjithmonë të veçantë midis teknikut Guardiola dhe kamerave. Nuk është hera e parë që trajneri humbet durimin me një operator TV: më 11 gusht 2023, duke u kthyer në dhomat e zhveshjes pas pjesës së parë, ai reagoi keq ndaj pranisë së një kameramani që po e filmonte ndërsa qortonte Haaland, largoi kamerën me një lëvizje të ashpër. Disa muaj më vonë, në prill 2024, vetë ai e pranoi me ironi se skena pas ndeshjes tashmë bën pjesë të karakterit të tij: “E bëj për egon tim, kam nevojë për kamerat dhe më pëlqen të qortoj lojtarët për të marrë gjithë lavdërimet për veten”.
Në Newcastle, megjithatë, kufiri midis menaxhimit të personazhit dhe humbjes së kontrollit duket se është holluar: grindja me kameramanin, heqja e kufjeve dhe qortimi live janë fotografia e re e shqetësimit të spanjollit Guardiola në një natë ku, përveç ndeshjes, ai përfundoi edhe duke humbur qetësinë.