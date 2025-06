Guardiola ka një këshillë për tifozët e Juve-City: “Ujë, kapele dhe peshqirë”

Juventus është tashmë i kualifikuar në 1/8-at e finales së Kupës së Botës për Klube dhe do të luajë për vendin e parë në grup ndaj Manchester City të drejtuar nga Guardiola. Për bardhezinjtë është thelbësore të përfundojnë në anën e favorshme të shortit për të pasur një rrugëtim më të lehtë deri në finale, dhe vendi i parë në grup do t’u garantonte kundërshtarë më të dobët, përveçse derbin e Italisë kundër Inter në çerekfinale. Do të luhet në një ekuilibër shumë të fortë dhe ndeshja, si zakonisht, do të ndikohet nga i nxehti i madh: luhet në Orlando, ku në orën 15 janë parashikuar 30 gradë dhe një nivel shumë i lartë lagështie që do ta bëjë edhe më të ndjeshme nxehtësinë.

Është një faktor që ka ndikuar te të gjitha skuadrat dhe ka qenë edhe arsye për ankesa nga protagonistët e këtij turneu. Fatkeqësisht nuk ka zgjidhje, për shkak të kufizimeve të të drejtave televizive dhe klimës që nuk lehtësohet as gjatë orëve të natës. Për këtë arsye, Pep Guardiola në konferencën për shtyp bëri një udhëzues të vogël për të gjithë tifozët që do të jenë në stadium për të ndjekur ndeshjen: me shaka, u dha atyre disa këshilla se çfarë të marrin me vete për të mos vuajtur nga i nxehti dhe për të shijuar spektaklin.

Guardiola e thirrja për tifozët e Juves dhe City

Një shaka, por vetëm deri në një pikë të caktuar, duke qenë se klima në Orlando është përvëluese dhe Juventusi me Manchester City-n do të zbresin në fushë pikërisht në orët më të nxehta. Do të ketë mbi 30 gradë dhe lojtarët do të lodhen shumë, ndaj Guardiola po mendon për rotacion për të mbajtur skuadrën e tij në formë edhe në pjesën e dytë. Në lojë është vendi i parë në grup dhe mundësia për të rënë në krahun më të butë të shortit, ndaj përballja direkte me bardhezinjtë nuk do të jetë aspak një shëtitje.

Trajneri mendon për vështirësitë që do të përballin lojtarët e tij dhe u jep disa këshilla tifozëve: “Shpresojmë të luajmë një ndeshje të bukur kundër Juventusit dhe që njerëzit të vijnë në stadium! E vetmja gjë që mund t’u këshilloj njerëzve është të marrin shumë, shumë ujë, kapele, peshqirë në qafë, sepse mendoj se do të jetë e vështirë!”

Këto janë masat kryesore që duhet të marrin tifozët që do të përballen me temperatura ekstreme vetëm për të parë në fushë të dyja skuadrat. Do të luajnë në orën 15 me orën lokale të Orlandos, fashë orare e privilegjuar për shumë prej atyre që do ta ndjekin ndeshjen nga Evropa dhe që nuk do të kenë nevojë të zgjohen në mes të natës për të parë ndeshjen e madhe.

Kupa e Botës për Klube shërben edhe si një provë përfundimtare për Botërorin e ardhshëm dhe Guardiola e merr këtë si një mësim: “Mendoj se të gjitha skuadrat duhet të menaxhojnë të nxehtin, kështu që është kështu. Për Botërorin e ardhshëm njerëzit do ta dinë tashmë, por po, duhet të jemi të përgatitur për të vuajtur…”