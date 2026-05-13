Guardiola i tërbuar për episodin në West Ham-Arsenal: “Nuk i kam besuar kurrë VAR”

Premier League 2025-2026 mund të vendoset nga një vendim i diskutueshëm i VAR-it, ai që pas një rishikimi të gjatë i anuloi golin West Ham dhe i lejoi Arsenal të fitonte 1-0 derbin. Ato tre pikë mund të rezultojnë vendimtare për titullin e “Topçinjve”, që e presin atë moment që nga viti 2004! Pep Guardiola e ka ndjekur gjithçka drejtpërdrejt dhe është tërbuar. Zemërimi mund të ketë kaluar, por frustrimi dhe pakënaqësia për atë vendim jo, ndaj ai ka hedhur thumba të forta kundër VAR-it.
Manchester City ende në garë me Arsenal
Mundësia për të fituar Premier League për Manchester City ekziston ende. Haaland dhe shokët e tij kanë shansin të rikuperojnë tre pikë në ndeshjen e prapambetur kundër Crystal Palace, e programuar për mbrëmjen e sotme. Nëse City fiton, siç pritet, do të afrohet në vetëm dy pikë nga Arsenal, që për ta mbyllur punën duhet të mposhtë Burnley (tashmë të rënë nga kategoria) dhe vetë Crystal Palace. Nëse ia del, nuk do t’i interesojë më të dijë rezultatet e Manchester City, që nga ana tjetër duhet t’i fitojë të gjitha dhe të shpresojë për një hap fals të Arsenal, gjë që do të ishte sensacionale.
VAR-i për faullin ndaj Raya në West Ham-Arsenal
West Ham-Arsenal përfundoi 0-1. Gol i Trossard. Goli i barazimit i shënuar në një shtesë shumë të gjatë u anulua pas një kontrolli të pafund nga VAR-i. Faulli ndaj David Raya nuk ishte i dukshëm, por krahu ishte i hapur dhe portieri u pengua të dilte. Një vendim që e ka zemëruar teknikun Guardiola, i cili tregoi gjithë mllefin e tij ndaj teknologjisë në futboll, jo vetëm për episodin konkret: “Nuk i kam besuar kurrë VAR-it që kur u fut shumë vite më parë”.
Mic'd up video of the disallowed goal for West Ham vs Arsenal.
VAR literally telling the ref to check fouls by Trossard and Rice before the foul on Raya.
The way VAR was huffing like they weren't sure, and when you're not sure, you don't give a foul. pic.twitter.com/7YCEUWBUYu
Gabimet që kanë dëmtuar City në FA Cup
Ai nuk deshi të ndalej gjatë te episodi i West Ham-Arsenal, por kujtoi çfarë i ka ndodhur City, që sipas tij ka paguar shtrenjtë disa situata: “Kemi humbur dy finale të FA Cup sepse arbitrat nuk bënë punën e tyre. Madje as VAR-i. Nuk është faji i arbitrave. Duhet të bëjnë më mirë. Nëse duan të qëndrojnë në atë pozicion, duhet të përmirësohen sepse përndryshe do të duhet të fajësojnë veten”.