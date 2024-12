Guardiola i hutuar, nuk di më çfarë të thotë për Man. City: përsërit të njëjtën fjali

Pep Guardiola paraqitet në televizion me një ton të zymtë dhe fytyrën e dikujt që nuk di më si të shpjegojë se çfarë po ndodh me Manchester City. Reflektimin më të sinqertë dhe brutal e bën Paolo Di Canio në Sky: “Dikur duhej vetëm të luteshe kundër tyre, ndërsa tani je pothuajse i sigurt që mund t’i mposhtësh”.

Kjo është e mjaftueshme për të shtuar një tjetër shtresë në krizën e thellë të një skuadre që duket e humbur, e shpërbërë dhe që nuk ngjall më frikë. Trajneri katalanas është fytyra e disfatës, por këtë herë nuk ka shenja në kokë apo plagë në fytyrë.

Gjendja është edhe më keq: ai nuk shikon kurrë në kamerë, përgjigjet pa dëshirë ndaj pyetjeve vetëm sepse është i detyruar dhe, kur e pyesin (për të disatën herë) si do të dalë nga kjo situatë, ai përsërit gjithmonë të njëjtën frazë: “Duke luajtur mirë si sot, edhe pse na mungoi pasimi i fundit, duke luajtur thjesht dhe humbur shumë pak topa. Dhe më pas, duke fituar ndeshje që me siguri do të na japin më shumë besim.”

Këtë ia thotë edhe mediave britanike, të cilat i bëjnë me dije se tashmë fati i tyre në Champions është në fije të perit. “Bëj autokritikë, e kam thënë tashmë që është edhe faji im dhe që varet nga unë. Do të përpiqem të dal nga kjo situatë, ashtu siç kam bërë edhe herë të tjera.”

Guardiola nuk di më çfarë të thotë

Ka humbur edhe fjalët. Dy humbjet e rënda në Torino kundër Juventus e kanë vendosur pothuajse jashtë Champions League Manchester City. Në janar, ata do të përballen me Paris Saint-Germain në një ndeshje jetike. PSG, një tjetër ekip i madh që ka zhgënjyer, ndodhet aktualisht në vendin e 25-të dhe ka nevojë për fitore për të shmangur dështimin e bujshëm. Guardiola nuk është mësuar me një atmosferë ose një situatë të tillë, dhe është thuajse prekëse ta dëgjosh të thotë: “Na duhet vetëm një pikë, një fitore në dy ndeshje.”

Gazetarja e Amazon Prime, Alessia Tarquinio, i bën një vëzhgim që shkon përtej sportit: “Ju thatë ‘jam një njeri’, çfarë do t’u thoshit njerëzve duke pasur parasysh këtë periudhë që po kaloni?”

Guardiola mbetet i habitur për një moment, duke lëvizur mes krenarisë së dikujt që ka fituar shumë, si lojtar dhe trajner, dhe realitetit të vështirë që e rrethon dhe që i kujton çdo ditë se askush nuk është i pathyeshëm. Madje as kur ulesh në pankinën e një prej klubeve më të pasur në botë, që mund të blejë kë të dojë. “Si lojtar kam humbur shumë herë, kjo është pjesë e lojës. E veçanta është kur fiton kaq shumë kampionate siç më ka ndodhur edhe si trajner.”