Guardiola, fjalimi prekës për fëmijët në Gaza: “I kemi lënë vetëm, i kemi neglizhuar”

Në skenën e eventit bamirës “Act x Palestine” u ngjit edhe Pep Guardiola. Trajneri i Manchester City u kthye në Barcelonë për të marrë pjesë në mbledhjen e fondeve për projekte humanitare për Palestinën, një temë që e ka prekur edhe më parë. Ai mbajti një kefije dhe përshëndeti me “Salam Aleykoum” përpara se të mbante një fjalim prekës për fëmijët e Gazës.
Për shumëkënd mund të duket e çuditshme, por në Barcelonë angazhimi i tij shoqëror është mjaft i njohur. Krahas punës së madhe që ai zhvillon në botën e futbollit, katalanasi ka qenë gjithmonë në vijën e parë në aktivitetet bamirëse dhe shpesh është shprehur hapur për çështje aktuale dhe politike, madje edhe mjaft delikate. Videoja e ndërhyrjes së tij bëri menjëherë xhiron e internetit, duke marrë edhe mbështetje nga disa prej ish-futbollistëve të tij, si Frenkie de Jong.
Football megastar Pep Guardiola opens Barcelona charity event for Gaza with keffiyeh, condemns the world’s abandonment of Palestinians pic.twitter.com/kY85KUOENt
— HatsOff (@HatsOffff) January 30, 2026
Çfarë tha Guardiola për Gazën
Herën e fundit ai ishte shprehur në favor të Palestinës në Universitetin e Mançesterit, me rastin e dhënies së diplomës honoris causa, duke befasuar për temën e trajtuar. Këtë herë, në vend të kësaj, ai mori pjesë në koncertin bamirës që u mbajt në Barcelonë, së bashku me shumë figura të spektaklit, sportit dhe muzikës. Me zërin e mbushur me vuajtje, ai kujtoi bombardimet në qytet në vitin 1938, duke i nxitur njerëzit të mos e kthejnë shikimin nga ana tjetër dhe të mos e injorojnë situatën që po përjetohet sot në Gaza: “Dal përpara botës për të treguar se, natyrisht, jemi në anën e më të dobëtëve, që në këtë rast është Palestina. Por jo vetëm Palestina; të gjitha kauzat. Kjo është një deklaratë për Palestinën dhe është një deklaratë për njerëzimin”.
➡️Pep Guardiola expresó su respaldo a Palestina en el Palau Sant Jordi, España, y sostuvo que su postura es "un manifiesto por la humanidad" pic.twitter.com/5scz0CAJrW
— El Destape (@eldestapeweb) January 29, 2026
Guardiola foli për fëmijët, duke nxitur të jepet një dorë për më të dobëtit dhe për ata që vuajnë: “Ndjej se i kemi lënë vetëm, të braktisur, të neglizhuar. Gjithmonë imagjinoj që ata të thonë ‘Ku jeni? Ejani të na ndihmoni’. Dhe deri tani nuk e kemi bërë. Ndoshta sepse ata që mbajnë pushtetin janë frikacakë, sepse në thelb dërgojnë të rinj të pafajshëm të vrasin njerëz të pafajshëm. Kjo është ajo që bëjnë frikacakët. Sepse ata qëndrojnë në shtëpitë e tyre, me ngrohje kur bën ftohtë dhe me ajër të kondicionuar kur bën vapë. Duhet të bëjmë një hap përpara”.
Shumë e duartrokitën për mesazhin e tij dhe forcën e fjalëve, por mbi të gjitha për faktin që ngriti zërin në favor të Gazës, duke u ekspozuar personalisht siç ndodh rrallë në botën e futbollit.