Guardiola absurd, injoroi PSG-Bayern dhe shkoi të shohë Stockport County-Port Vale

Pep Guardiola vazhdon të befasojë. Ndërsa të gjithë tifozët e futbollit europian po shijonin spektaklin e Paris Saint-Germain-Bayern Munich, ai zgjodhi atmosferën e Stockport County-Port Vale në League One.
Trajneri i Manchester City ishte në tribunat e Edgeley Park për të ndjekur ndeshjen e kategorisë së tretë angleze, duke preferuar futbollin live në vend të atij televiziv. Dhe nuk mbeti i zhgënjyer: Port Vale, tashmë i rënë nga kategoria, arriti një fitore surprizë ndaj një Stockport në garë për play-off, duke përmbysur parashikimet.
Një zgjedhje kundër rrymës, që i lejoi Guardiolës të shijonte një ndeshje të paparashikueshme, duke injoruar pa pendesë festivalin e golave në “Parc des Princes”.
— Sky Sports Football (@SkyFootball) April 28, 2026
Guardiola mes garës në Premier League dhe zërave nga Italia
Pep Guardiola është shumë i angazhuar me Manchester City në garën për titullin e Premier League dhe, pas fitores ndaj Arsenal në përballjen direkte, është në -3 nga Gunners e Artetës, por me një ndeshje më pak: nëse fiton atë, do të ngjitet në vendin e parë me pikë të barabarta dhe kriteret për titullin janë katër (diferenca e golave, golat e shënuar, përballjet direkte dhe golat jashtë fushe në përballjet direkte).
Ditët e fundit emri i Guardiolës është lidhur shpesh me pankinën e Kombëtares italiane, por konkretisht nuk ka asgjë: për momentin janë vetëm hipoteza mediatike. E ardhmja e tij nuk është ende e qartë, pasi ka kontratë me City deri në qershor 2027, por fokusi është te tre javët e ardhshme, me gjashtë ndeshje dhe një fund të mundshëm ëndrrash.
E ardhmja e Guardiolës te Manchester City luhet në 21 ditë: nga ndeshja me Everton deri te e fundit me Aston Villa, duke kaluar nga finalja e FA Cup kundër Chelsea. Në lojë është gara për titullin dhe mundësia për të mbyllur me një tjetër “Domestic Treble”, pasi ka fituar tashmë EFL Cup.
Për këtë periudhë intensive, Guardiola ka zgjedhur një strategji të qartë: pushim dhe menaxhim energjie. Ai u ka dhënë lojtarëve tre ditë pushim, i bindur se freskia mendore është po aq e rëndësishme sa ajo fizike. Me një kalendar kaq të ngarkuar, do të nevojitet kontributi i gjithë skuadrës.
City duhet të ndjekë Arsenal në kampionat, por objektivi është i qartë: të fitojë gjithçka. Kjo fazë ka edhe një vlerë simbolike, pasi mund të jetë kapitulli i fundit i epokës Guardiola në Manchester. Pas viteve suksesi, trajneri synon ta mbyllë në maksimum, pa shpërqendrime për të ardhmen: vetëm ndeshje, rikuperim dhe përqendrim total për të fituar gjithçka.